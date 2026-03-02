Театр на Малой Ордынке и группа 25/17: Это пропаганда, прости, пропаганда любви, преданности

В Театре на Малой Ордынке состоялась премьера уникального масштабного спектакля "Соборная площадь".

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under public domain Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Соборная площадь

Режиссер Эдуард Бояков, группа 25/17, художники Александр Цветной, Алиса Меликова, Иван Руднев, хореограф Никита Мошков, драматурги Алексей Зензинов, Валентин Клементьев, команда Кинопарка Москино и другие участники творческой группы создали настоящий театральный блокбастер.

Никогда и никто еще не рассказывал на театральной сцене о перипетиях русской истории подобным языком: изобретательные мультимедиа, лазерные лучи, каскадерские трюки, современные танцы, бешеный драйв рок-группы 25/17 — и все это для того, чтобы донести до зрителей от мала до велика истинное знание о Смутном времени.

Кто такие Минин и Пожарский, кроме того, что это — памятник на Красной площади? Что мы знаем о патриархе Гермогене, который канонизирован Русской православной церковью как святой? Какое чудо связано с иконой Казанской Божией Матери? Как можно было допустить, чтобы польские интервенты хозяйничали в Кремле? Сколько раз Марина Мнишек выходила замуж за разных самозванцев? Правда ли, что эта авантюристка стала первой русской императрицей? Какова роль казачества в этой истории — героическая или предательская? Кто на самом деле управлял марионеткой Лжедмитрием? Какой коварный смысл таился в лозунге: "Россия це Европа"? Какие тревожные рифмы возникают между далекими событиями XVII века и сегодняшним днем?

Тайны, загадки, вопросы, версии, предположения, заблуждения… Увы, наши представления о Смутном времени часто оказываются очень приблизительными. Не пора ли что-то изменить?

"Соборная площадь" — это рецепт исцеления от унизительного незнания собственной истории и недооценки ее героев. В Театре на Малой Ордынке показали увлекательное шоу, названное авторами "театральным приключением", которое прокладывает дорогу в бурю исторических событий как для маленьких зрителей, так и для их взрослых спутников.

Эдуард Бояков, соавтор пьесы, режиссер-постановщик:

Наша постановка относится к самой сложной категории спектаклей: он предназначен для семейной аудитории. Есть спектакли для маленьких, где родители либо в фойе ожидают детишек, либо как-то скучают, выполняя родительский долг. Есть спектакли для взрослых, куда детей не берут. А есть спектакли, которые, можно и нужно смотреть и обсуждать всей семьей.

Смутное время — не просто эпизод из школьной или университетской программы. Это решающее, осевое, как ученые-историки говорят, время, когда весь мир менялся удивительным образом. Важнейшие для русской истории события: Смута, конец Рюриков, начало династии Романовых, присоединение Левобережной Украины, церковная реформа. Это — Россия XVII века. Но и в Европе в это время происходят важнейшие события. XVII век — знаковое время. Мы буквально окунаемся в него. И сейчас начинаем работу над еще одним произведением, которое ведет нас в ту же эпоху — роман Захара Прилепина "Тума" о Степане Разине.

Сегодня большинство людей, особенно молодых, на вопрос: "что вы знаете о Смутном времени?" не могут выжать из себя ничего больше, чем "памятник Минину и Пожарскому". В Театре на Малой Ордынке считают, что следует не сетовать на недостаток патриотизма, а осознать, что патриотизм начинается со знания собственной истории.

Постановка "Соборная площадь" не претендует на эпическую фреску типа "Войны и мира" Льва Толстого, который все рассказал о войне с Наполеоном. Спектакль построен как серия ярких открыток: нужно сложить эту мозаику и размышлять о том, что произошло в давние времена, и как эти события связаны с XXI веком.

Эдуард Бояков:

И вот здесь наступает буквально шок, потому что, чем сильнее окунаешься в эти исторические события, в этот XVII век, тем отчетливее видишь, как все повторяется сейчас. Вот она Европа, которая хочет завоевать и расчленить Россию на кусочки. Вот она, западная идеология, которая вступает в очевидное противоречие с нашими русскими корневыми свойствами, корневыми качествами. Вот русский характер, и вот характер нерусский. Вот типажи из той истории, и вот сегодняшние герои.

Мы не реконструкторы. Мы позволяем себе некоторые вольности, где-то можем и похулиганить, в хорошем смысле слова, переводя историческую архаику на современный адекватный сценический язык. Нам надо сделать так, чтобы это было интересно современному зрителю, в том числе с использованием серьезных технологических решений: лучшие мультимедийные художники нашей страны работали над этим спектаклем. Выдающиеся музыканты с нами сотрудничали — одна из самых популярных русских рок-групп 25/17 создала музыку специально для этой работы.

Мы задолжали нашей истории… И это надо исправлять. Тем более, что наш театр расположен в таком удивительном месте: Климентовский острожек, Замоскворечье, которое называлось Стрелецкой Слободой. Это была граница, здесь был острог, который первым встречал врагов, пытавшихся захватить Москву. События происходили прямо здесь, у нас — Ордынка, Пятницкая… Все эти улицы были такими же, как сейчас — пусть на них стояли другие дома и не было асфальта. Но все равно — это они же, ведущие к Москве-реке, к собору Василия Блаженного, мы видим Васильевский спуск, мы видим Кремль. Все по-прежнему. Все здесь и сейчас. Надо просто подключить себя к этим токам, к этой энергии.

В конце 2024 года первая версия постановки была показана в Кинопарке Москино, на крупнейшей в мире съемочной площадке, в жанре опен эйр, в кинематографических декорациях Соборной площади с Успенским собором в натуральную величину. Тогда спектакль посмотрели 15 тысяч зрителей.

Синтез кино и театра представляется участникам ко-продукции очень перспективным. Тем более, Кинопарк мыслит себя не только как съемочная площадка, но и как открытое городское пространство. Уже летом там планируется большой арт-фестиваль.

Каждая площадка диктует свои правила. В Театре на Малой Ордынке материал заметно преобразился.

Эдуард Бояков:

Все изменилось, все трансформировалось. В нашем пространстве есть возможность увидеть лицо человека, увидеть его глаза, почувствовать его нервные, психические, эмоциональные процессы, подключиться к этому беспокойству. И тогда ты, конечно, и сам можешь пережить что-то близкое к тому самому катарсису, за которым мы приходим в театр.

Спектакль, наполненный песнями и танцами, завершается сильнейшей по воздействию песней группы 25/17 "Это пропаганда…"

Театр на Малой Ордынке не стесняется своей позиции: да, это пропаганда. Пропаганда любви и преданности — преданности своей истории, своей стране, своему народу, своей вере.

Следующие показы спектакля "Соборная площадь" состоятся 29 и 31 марта, 18 и 19 апреля.

Возрастной ценз: 6+

