Трагикомедия Жёлтый карлик превращает уютный дом в комнату правды, где больно всем

Культура

6, 7 и 17 марта Театр на Трубной представит премьеру спектакля "Жёлтый карлик" по пьесе Олега Данилова.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Желтый карлик
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under public domain
Сцена из спектакля Театра на Трубной Желтый карлик

Едкая, беспощадно честная трагикомедия о современной семье, где под маской благополучия скрываются обман, компромиссы и отчаянное желание быть счастливым.

Идеальная семья сталкивается с неудобной любовью сына. Решение родителей кажется выходом, но вскоре превращается в игру чувств, где благие намерения приводят к разрушительным последствиям.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Кубики прячутся под ошибкой: базовое движение, которое возвращает результат
Бетон становится крепким: добавка из СССР превращает обычный цемент в вечный монолит
