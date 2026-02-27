Трагикомедия Жёлтый карлик превращает уютный дом в комнату правды, где больно всем

6, 7 и 17 марта Театр на Трубной представит премьеру спектакля "Жёлтый карлик" по пьесе Олега Данилова.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under public domain Сцена из спектакля Театра на Трубной Желтый карлик

Едкая, беспощадно честная трагикомедия о современной семье, где под маской благополучия скрываются обман, компромиссы и отчаянное желание быть счастливым.

Идеальная семья сталкивается с неудобной любовью сына. Решение родителей кажется выходом, но вскоре превращается в игру чувств, где благие намерения приводят к разрушительным последствиям.