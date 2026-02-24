В театре Модерн состоится открытая репетиция премьерного спектакля Вишневый сад

1 марта в Московском драматическом театре "Модерн" состоится открытая репетиция нового спектакля Юрия Грымова "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова.

Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain Здание театра Модерн

У зрителей есть редкая возможность подсмотреть, как рождается спектакль, как режиссер взаимодействует с актерами и техническими службами, понять, в чем художественный замысел и идея постановки, проникнуться внутренней атмосферой театра.

Режиссер Юрий Грымов подчеркивает, что, несмотря на присутствие публики, репетиция пройдет в обычном рабочем режиме, никакого шоу специально для зрителей он устраивать не собирается.

Приоткрывать кулисы для любителей театра в "Модерне" стало уже традицией. А "Вишневый сад" — премьера особая. Она приурочена к десятилетию обновленного Модерна под руководством Юрия Грымова. Ровно 10 лет назад он был назначен худруком, и мартовская премьера — посвящение Модерну и всему русского театру.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "”Вишневый сад” — это абсолютный "кипяток", икона русской драматургии, великая мировая пьеса. Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом "кипятке" легко свариться. Или возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием "Вишневый сад”".

По словам Грымова, действие в его спектакле происходит в 1903 году, согласно оригиналу, но текст Чехова на сцене Модерна прозвучит так, как будто про нас сегодняшних написан.

Премьерные показы спектакля "Вишневый сад" состоятся в театре "Модерн" 20, 21, 22 и 29 марта.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов.

В ролях:

Людмила Погорелова,

Александра Плетнева,

Василиса Кашуба,

Марианна Канивец,

Вильдан Фасхутдинов,

Юрий Анпилогов,

Дмитрий Бозин,

Александр Борисов,

Петр Ступин

и др.