Балалайка вместо мрака: спектакль На дне переворачивает привычного Горького

Культура

26 февраля в 19:00 (мск) в Московском молодежном театре покажут пьесу Максима Горького "На дне".

Сцена из спектакля Московского молодежного театра На дне
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра is licensed under public domain
Сцена из спектакля Московского молодежного театра На дне

Художественный руководитель Московского молодежного театра Вячеслав Спесивцев сделал спектакль о том, что человек – это и сейчас "звучит гордо". Это одна из самых романтических постановок М.Горького. Человек остается человеком, в каких бы нечеловеческих условиях он ни оказался. В спектакле нет пресловутой "чернухи". Здесь много смеются, играют на балалайке, люди красивы и молоды. Весь быт сознательно исключен режиссером, так как горьковское "дно" понятие не бытовое, а духовное. И в этом, наверное, заключается современность спектакля Спесивцева.

Спектакль Вячеслава Спесивцева поднимает реализм пьесы до метафорических обобщений, мистических прозрений и эмоциональных вершин. Он наполнен тоской, безрассудной яростью, ослепительным юмором и пронзительной нежностью. Текст Горького становится поводом для проникновения в суть явления жизни "на дне" общества, на обочине жизни. Цельное зрелище, идущее на одном дыхании и объединенное единым порывом отчаявшейся души к свету, ставит артистичных босяков в экстремальную ситуацию..."

В ролях:

  • Алексей Иванюк,
  • Артем Аксёнов,
  • Диана Арахчян,
  • Даниил Семибратов,
  • Татьяна Жильцова

и др.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут

14+

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
