Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Балалайка вместо мрака: спектакль На дне переворачивает привычного Горького
Шебекино вздрагивает от сирены: женский взвод берёт на себя то, от чего дрожат руки
Россиян захватила эпидемия бессонницы: организм не прощает эти вечерние слабости
Ключевая ставка падает, проценты по вкладам снижаются: стоит ли забирать деньги прямо сейчас
Ложиться спать вместе или порознь: привычка, которая может изменить судьбу отношений
Переговоры в Женеве вспыхнули — и тут же погасли: почему большой разговор не разгорелся
Украина теряет позиции: команда Трампа готовит жесткий разворот перед саммитом в Анкаре
Буферная зона вдоль линии фронта: какие территории могут войти в стерильный коридор
Мир будто под плёнкой: почему катаракту больше не выжидают годами

Театр Модерн сыграет исторический спектакль о Нюрнберге и тюрьме Шпандау

Культура

"…Нет ничего страшнее фашизма!" (Юрий Грымов)

Сцена из спектакля театра Модерн Цветы нам не нужны
Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain
Сцена из спектакля театра Модерн Цветы нам не нужны

26 февраля в Московском драматическом театре "Модерн" состоится исторический спектакль Юрия Грымова "Цветы нам не нужны". Это размышление о важнейшем, по мнению режиссёра, событии XX века — Нюрнбергском трибунале, осудившем фашизм, и явлениях, произошедших в мире после него.

Во время подготовки спектакля была проведена колоссальная работа с историческими документами, изучены стенограммы судебных заседаний, комментарии историков и очевидцев. За основу также взяты тюремные дневники личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера, заключенного №5, отсидевшего в Шпандау 20 лет. Задача режиссёра — максимально достоверно воссоздать атмосферу тюрьмы и характеры её сидельцев, а заодно напомнить о наследии Нюрнберга.

"Цветы нам не нужны" — это ещё и ретроспектива ключевых событий послевоенного времени, с 1946 по 1966 годы. Полёт Юрия Гагарина в космос и расцвет мирового кинематографа. Восходит звезда Мэрилин Монро, Чарли Чаплин получает Оскар и произносит свою легендарную речь — кажется, мир приходит в себя после чудовищной войны. Но обещания, данные друг другу странами-участницами "суда истории" в Нюрнберге, как будто забыты: пока соратники Гитлера сидят в Шпандау, в мире разгораются новые конфликты: война во Вьетнаме, Холодная война, Карибский кризис.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Мы рассуждаем о том, что произошло в мире после Нюрнбергского процесса. Многие страны пытаются переписать историю, забывая о том, какой ценой далась победа над фашизмом. Спектакль несёт важную патриотическую, нравственную и общечеловеческую функцию, он призван напомнить о подвиге и Великой Победе советского народа. Это честный разговор с современным зрителем".

По словам Юрия Анпилогова, сыгравшего Рудольфа Гесса, здесь нет Христа, здесь сплошная тьма, злодеи, которые прожили долгую жизнь, но так и не раскаялись.

Из декораций на сцене только холодные мраморные кубы — точь-в-точь, как мемориал жертвам Холокоста в Берлине.

В спектакле звучат мировые хиты 1946-1966 гг.

Ближайшие показы: 26 марта, 2 апреля

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

  • Вадим Пинский,
  • Юрий Анпилогов,
  • Александр Борисов,
  • Леонид Трегуб,
  • Александр Колесников,
  • Александр Жуков,
  • Алексей Баранов

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Садоводство, цветоводство
Северная сестра киви: эта ягода не боится мороза и поражает вкусом
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Внутренние конфликты ведут Украину к краху государственности и махновщине Любовь Степушова Левостороннее или правостороннее движение — что безопаснее: ответ оказался неожиданным Сергей Милешкин Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Шоколадный гипноз за час: этот ленивый торт вкуснее покупных шедевров за тысячи
Кошмар короля пиратов: что на самом деле подняли с корабля-призрака спустя 300 лет
Балалайка вместо мрака: спектакль На дне переворачивает привычного Горького
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Театр Модерн сыграет исторический спектакль о Нюрнберге и тюрьме Шпандау
Шебекино вздрагивает от сирены: женский взвод берёт на себя то, от чего дрожат руки
Россиян захватила эпидемия бессонницы: организм не прощает эти вечерние слабости
Ключевая ставка падает, проценты по вкладам снижаются: стоит ли забирать деньги прямо сейчас
Люди устали от фальши: почему искренность стала главным инструментом цифрового маркетинга
Ловушка Пхукета: Кирилл Вялых о нюансах вложений в недвижимость на острове
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.