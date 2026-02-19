Театр Модерн сыграет исторический спектакль о Нюрнберге и тюрьме Шпандау

"…Нет ничего страшнее фашизма!" (Юрий Грымов)

Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain Сцена из спектакля театра Модерн Цветы нам не нужны

26 февраля в Московском драматическом театре "Модерн" состоится исторический спектакль Юрия Грымова "Цветы нам не нужны". Это размышление о важнейшем, по мнению режиссёра, событии XX века — Нюрнбергском трибунале, осудившем фашизм, и явлениях, произошедших в мире после него.

Во время подготовки спектакля была проведена колоссальная работа с историческими документами, изучены стенограммы судебных заседаний, комментарии историков и очевидцев. За основу также взяты тюремные дневники личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера, заключенного №5, отсидевшего в Шпандау 20 лет. Задача режиссёра — максимально достоверно воссоздать атмосферу тюрьмы и характеры её сидельцев, а заодно напомнить о наследии Нюрнберга.

"Цветы нам не нужны" — это ещё и ретроспектива ключевых событий послевоенного времени, с 1946 по 1966 годы. Полёт Юрия Гагарина в космос и расцвет мирового кинематографа. Восходит звезда Мэрилин Монро, Чарли Чаплин получает Оскар и произносит свою легендарную речь — кажется, мир приходит в себя после чудовищной войны. Но обещания, данные друг другу странами-участницами "суда истории" в Нюрнберге, как будто забыты: пока соратники Гитлера сидят в Шпандау, в мире разгораются новые конфликты: война во Вьетнаме, Холодная война, Карибский кризис.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Мы рассуждаем о том, что произошло в мире после Нюрнбергского процесса. Многие страны пытаются переписать историю, забывая о том, какой ценой далась победа над фашизмом. Спектакль несёт важную патриотическую, нравственную и общечеловеческую функцию, он призван напомнить о подвиге и Великой Победе советского народа. Это честный разговор с современным зрителем".

По словам Юрия Анпилогова, сыгравшего Рудольфа Гесса, здесь нет Христа, здесь сплошная тьма, злодеи, которые прожили долгую жизнь, но так и не раскаялись.

Из декораций на сцене только холодные мраморные кубы — точь-в-точь, как мемориал жертвам Холокоста в Берлине.

В спектакле звучат мировые хиты 1946-1966 гг.

Ближайшие показы: 26 марта, 2 апреля

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

Вадим Пинский,

Юрий Анпилогов,

Александр Борисов,

Леонид Трегуб,

Александр Колесников,

Александр Жуков,

Алексей Баранов

и др.