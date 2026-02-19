Женские истории под скрипку: в ЦДКЖ покажут комедийный коллаж по Зощенко и Тэффи

Когда в зале гаснет свет, привычная реальность отступает, а на сцене рождаются характеры, в которых легко узнать соседку, подругу или саму себя. В начале марта столичной публике предложат вечер иронии, тонких наблюдений и живой музыки. В ЦДКЖ состоится премьера спектакля "Женщины", объединившего классику сатиры и камерную атмосферу театра. Об этом сообщили организаторы постановки.

Фото: Пресс-служба ЦДКЖ is licensed under public domain Сцена из спектакля ЦДКЖ Женщины

Премьера сезона в ЦДКЖ

7 марта в 19:00 Центральный дом культуры железнодорожников откроет двери для зрителей новой постановки режиссёра Александра Цветкова. Спектакль "Женщины" заявлен как комедия 16+, однако за лёгкой жанровой формулировкой скрывается не просто набор смешных сцен, а театральный коллаж из шести произведений.

В основе — тексты Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи. Эти авторы давно стали синонимом точной бытовой сатиры, умения подмечать характеры и превращать повседневные ситуации в сценические миниатюры с неожиданным оттенком. Их героини — разные, противоречивые, ироничные и трогательные — предстают перед зрителем в новых сценических обстоятельствах.

Пять актёров и один музыкант формируют пространство, где слово и музыка существуют на равных. В ролях:

Андрей Межулис, Татьяна Лянник, Екатерина Дубакина, Иван Расторгуев и Михаил Сажин.

Партия скрипки — за Екатериной Колесниковой, чьё живое звучание становится не фоном, а полноправным участником действия.

Шесть историй о женщинах и времени

Создатели спектакля делают ставку на камерность и точность интонации. Вечер длится 1 час 30 минут без антракта, что усиливает эффект цельного высказывания: зритель погружается в атмосферу и остаётся в ней до финала.

По задумке авторов, каждая из шести историй раскрывает разные грани женской натуры — от бытовых конфликтов до тонких душевных переживаний. При этом драматургическая ткань не распадается на отдельные номера: сцены связаны общей темой отношений и эмоциональных коллизий.

Музыкальное сопровождение скрипки придаёт действию дополнительный объём. Живой инструментальный акцент создаёт настроение — от ироничной лёгкости до почти лирической паузы, когда смех в зале сменяется тишиной.

Жанр комедии здесь работает не только как способ развлечь публику. Смех становится инструментом узнавания: в сатирических зарисовках классиков легко увидеть современные черты, а ситуации, написанные десятилетия назад, звучат удивительно актуально.

Актёрский ансамбль и режиссёрский взгляд

Александр Цветков выстраивает постановку как динамичный коллаж, где важна не только реплика, но и ритм. Переходы между сценами, смена настроений, музыкальные фрагменты — всё подчинено идее единого вечера.

Актёрский состав сочетает разные сценические темпераменты. Это позволяет варьировать подачу материала — от мягкой иронии до более экспрессивных эпизодов. В спектакле нет второстепенных персонажей: каждый выход на сцену становится частью общей композиции.

Формат "пять актёров и один музыкант" делает постановку удобной и для гастрольной афиши, и для камерных площадок. Однако именно сцена ЦДКЖ с её историей и архитектурой придаёт премьере дополнительный масштаб.

Для зрителей предусмотрены различные категории билетов, а по промокоду РЖД30 действует скидка 30%. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (995) 152 7200.