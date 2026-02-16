Тётка Чарлея запускает хаос: одна роль ломает планы сразу всем

23 февраля Театр на Трубной приглашает зрителей на знаменитую комедию "Тётка Чарлея".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under public domain Сцена из спектакля Театра на Трубной Тетка Чарлея

Знакомый сюжет фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" превращается на сцене в стремительный водоворот фарса и комедии положений. Два студента Оксфорда, Чарли и Джек, ради любви решаются на дерзкую авантюру, их приятель примеряет образ эксцентричной тётушки из Бразилии. Пока маскарад кажется безупречным, в доме появляется настоящая Донна Люция и хаос становится неизбежным. Это история о любви разной — первой и робкой, потерянной и той, ради которой переворачивают жизнь.