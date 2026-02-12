В Московском Театре Всеволода Шиловского Восемь любящих женщин устроят снежную бурю

15 феврали и 28 февраля в 18:00, 13 марта в 19:00 и 28 марта в 18:00 в Московском театре Всеволода Шиловского пройдут показы остроумного и изящного иронического детектива "Восемь любящих женщин" по пьесе Робера Тома, которую поставил народный артист РФ Всеволод Шиловский.

Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского is licensed under public domain Сцена из спектакля Московского театра-студии Всеволода Шиловского Восемь любящих женщин

Каждое Рождество где-то в занесённом снегом особняке собираются восемь женщин. Но в этот раз праздник прерван: хозяин дома убит, телефонная линия оборвана, машина не заводится, ворота заперты. Восемь женщин — его жена, дочери, золовка, тёща и служанка — остаются один на один с тайной. И каждая из них лжёт.

Так начинается пьеса, которую вот уже полвека ставят по всему миру. В нулевых она обрела культовый статус благодаря фильму с мощным актёрским составом. Но Театр Всеволода Шиловского возвращает кинематографической истории живую, человеческую, мхатовскую природу. Здесь важно не столько "кто убийца", сколько то, что стоит за каждым признанием, взглядом или паузой.

В спектакле заняты восемь актрис — учениц Всеволода Шиловского: Камила Гафетдинова/Анна Чепенко, Виктория Пархоменко/Камилла Гайбо, Виктория Каримова/Мадина Дасаева, Арина Коренец, Евгения Ядрец, Татьяна Дербенёва, Юлия Ткач/Татьяна Ястребова и Юлия Латышева/Евгения Яр. Каждая ведёт свою партию, и каждая знает что-то, о чём молчит. Здесь нет ролей второго плана — есть женские судьбы, способы любить и разные скелеты в шкафу. Актерский ансамбль — и украшение постановки, и её главный нерв и движущая сила.

Финал спектакля — тот самый, который написал Робер Тома. Режиссёр не изменил развязку. Потому что эта история — не о поиске преступника. Она о том, как мы не замечаем тех, кто рядом. О том, что любовь бывает слепа, а еще — эгоистична. И о том, что самое страшное преступление совершается не холодным оружием, а ежедневным равнодушием.

"Восемь любящих женщин" — это детектив, который оборачивается исповедью.

"Восемь любящих женщин" (16+), продолжительность — 2 ч. 10 мин. (с одним антрактом), Московский театр Всеволода Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2