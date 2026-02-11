Шоу Великая иллюзия: от Гарри Гудини до Дэвида Копперфильда

20 и 21 февраля 2026 года Московский театр иллюзии перенесет зрителей в эпоху ар-деко, представив премьеру грандиозного шоу "Великая иллюзия" от самого загадочного иллюзиониста России — Ингвара.

Фото: Пресс-служба Московского театра иллюзии is licensed under public domain Сцена из шоу Московского театра иллюзии Великая иллюзия

На сцене гармонично сойдутся классические иллюзионные аттракционы и современное искусство, метаморфозы и трансформации, воздушные гимнасты, жонглеры и эквилибристы, а настоящий конферансье в окружении кордебалета приоткроет завесу тайны лучшего бродвейского шоу.

Шоу обещает быть настолько эффектным, что вместит в себя 22 иллюзионных трюка и более 70 сценических образов. "Мы хотим максимально воссоздать на сцене дух великолепной эпохи и стиля ар-деко, для которого были характерны строгие геометрические формы, роскошные наряды и игра контрастов. Именно поэтому каждая деталь шоу направлена на погружение в атмосферу "ревущих двадцатых": блестящий кордебалет, шикарные костюмы, джазовые композиции, световые эффекты и, конечно же, уникальные иллюзионные номера", — делится иллюзионист.

Легендарные трюки, связанные с риском для жизни, из репертуара величайших иллюзионистов мира от Гарри Гудини до Дэвида Копперфильда будут представлены в авторской версии Ингвара.

Ингвар — Лауреат Российского Иллюзионного Форума (РИФ-2025), обладатель специального приза 14-го Международного фестиваля циркового искусства, участник телевизионных шоу "Русские не смеются" на СТС, "Школа Экстрасенсов" на ТНТ, "Все, кроме обычного" на ТВ-3.

Адрес: г. Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут с антрактом

Дата и время премьерного показа: 20 и 21 февраля в 19.00

Возрастные ограничения: 12+

Билеты по ссылке