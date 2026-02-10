Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле

"Звери всех народов мира, всех загонов и полей,

Созывает моя лира вас для счастья новых дней…"

Д. Оруэлл

Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сцена из спектакля театра Модерн Скотный двор

15 и 27 февраля в театре "Модерн" сыграют спектакль Юрия Грымова "Скотный двор". Второй сезон это один из главных хитов театра, лидер продаж.

В основе сюжета антиутопия Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме, о восстании скота против человека, становлении тирании и гибельных последствиях "скотократии". Автор пьесы — Марина Сулчани.

Главные герои постановки — звери, но спектакль Грымова исключительно о людях, о природе их поступков, о том, как легко скатиться до животных инстинктов и как сложно порою оставаться Человеком.

"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", - говорит Юрий Грымов.

По словам режиссера, перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных с их индивидуальными повадками и характерами. Властные и жестокие боровы, глупые овцы, трусливая коза, сильные, но ведомые кони — что их всех объединяет? Только страх и еда. И все они так похожи на людей.

"Скотный двор" — спектакль-притча. Для режиссера это, прежде всего, антиреволюционный манифест, высказывание о том, к чему ведет деспотия и насилие. Только эволюционным путем возможно движение вперед — об этом писал Оруэлл и еще более акцентированно высказался Грымов.

В марте состоятся два показа — 7 и 15 марта.

Режиссер-постановщик Юрий Грымов.

В главных ролях:

Александр Колесников,

Александр Борисов,

Александр Сериков,

Вильдан Фасхутдинов,

Надежда Меньшова,

Денис Игнатов,

Юрий Анпилогов,

Мария Кондратова,

Вадим Пинский

и др.