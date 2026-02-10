Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле

"Звери всех народов мира, всех загонов и полей,
Созывает моя лира вас для счастья новых дней…"
Д. Оруэлл
15 и 27 февраля в театре "Модерн" сыграют спектакль Юрия Грымова "Скотный двор". Второй сезон это один из главных хитов театра, лидер продаж.
В основе сюжета антиутопия Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме, о восстании скота против человека, становлении тирании и гибельных последствиях "скотократии". Автор пьесы — Марина Сулчани.
Главные герои постановки — звери, но спектакль Грымова исключительно о людях, о природе их поступков, о том, как легко скатиться до животных инстинктов и как сложно порою оставаться Человеком.
"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", - говорит Юрий Грымов.
По словам режиссера, перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных с их индивидуальными повадками и характерами. Властные и жестокие боровы, глупые овцы, трусливая коза, сильные, но ведомые кони — что их всех объединяет? Только страх и еда. И все они так похожи на людей.
"Скотный двор" — спектакль-притча. Для режиссера это, прежде всего, антиреволюционный манифест, высказывание о том, к чему ведет деспотия и насилие. Только эволюционным путем возможно движение вперед — об этом писал Оруэлл и еще более акцентированно высказался Грымов.
В марте состоятся два показа — 7 и 15 марта.
Режиссер-постановщик Юрий Грымов.
В главных ролях:
и др.
