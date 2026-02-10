Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вселенная не вечна: новые расчёты допускают финал космоса гораздо раньше ожиданий
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Зрение портят не гаджеты: причины проблем скрыты в повседневных мелочах

Тайны Скотного двора: театр Модерн собирает аншлаги на Оруэлле

Культура

"Звери всех народов мира, всех загонов и полей,
Созывает моя лира вас для счастья новых дней…"
 Д. Оруэлл

Сцена из спектакля театра Модерн Скотный двор
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Капица, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сцена из спектакля театра Модерн Скотный двор

15 и 27 февраля в театре "Модерн" сыграют спектакль Юрия Грымова "Скотный двор". Второй сезон это один из главных хитов театра, лидер продаж.

В основе сюжета антиутопия Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме, о восстании скота против человека, становлении тирании и гибельных последствиях "скотократии". Автор пьесы — Марина Сулчани.

Главные герои постановки — звери, но спектакль Грымова исключительно о людях, о природе их поступков, о том, как легко скатиться до животных инстинктов и как сложно порою оставаться Человеком.

"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", - говорит Юрий Грымов.

По словам режиссера, перед актерами стоит непростая задача — сыграть животных с их индивидуальными повадками и характерами. Властные и жестокие боровы, глупые овцы, трусливая коза, сильные, но ведомые кони — что их всех объединяет? Только страх и еда. И все они так похожи на людей.

"Скотный двор" — спектакль-притча. Для режиссера это, прежде всего, антиреволюционный манифест, высказывание о том, к чему ведет деспотия и насилие. Только эволюционным путем возможно движение вперед — об этом писал Оруэлл и еще более акцентированно высказался Грымов.

В марте состоятся два показа — 7 и 15 марта.

Режиссер-постановщик Юрий Грымов.

В главных ролях:

  • Александр Колесников,
  • Александр Борисов,
  • Александр Сериков,
  • Вильдан Фасхутдинов,
  • Надежда Меньшова,
  • Денис Игнатов,
  • Юрий Анпилогов,
  • Мария Кондратова,
  • Вадим Пинский

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Авто
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Последние материалы
Талия сужается сама: упражнение, которое работает за пресс и осанку сразу
Год как на Земле, условия как на Марсе: поблизости нашли экзопланету с загадкой
Глубины Средиземного моря напомнили о прошлом: глухая тишина внезапно была прервана
Глубины плачут: человечество запускает процесс, который может уничтожить океан
Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной
Напряжение уходит, сила приходит: прогибы, которые запускают внутренний мотор
Кошки чувствуют беду раньше людей: сигналы, которые нельзя игнорировать
Туристический потенциал России дремлет: барьеры, которые останавливают поток гостей
Миниатюрные кошки с характером львов: 8 пород, которые покоряют с первого взгляда
Тело входит в режим жиросжигания за 20 минут: тренировка, которую делают дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.