Ромео и Джульетту сыграют в Молодежном театре на родных языках его актеров

14 февраля, в День всех влюблённых, в 19:00 в Московском молодёжном театре Спесивцева будет дан спектакль в рамках международного культурно-образовательного проекта.
Для московского зрителя это будет уникальная возможность услышать, как звучит Шекспир на разных языках мира.
За основу взят известный, культовый спектакль "Ромео и Джульетта" в постановке Народного артиста России Вячеслава Спесивцева.
На этот раз в обрамлении русских актёров главные роли сыграют иностранные студенты на своих родных языках. Но главный язык, который в этот день будет превалировать на сцене, — это язык искусства и творчества, язык культуры.
Очень отрадно, что этот проект идёт именно на русской сцене Московского молодёжного театра.
12+
