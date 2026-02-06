Ромео и Джульетту сыграют в Молодежном театре на родных языках его актеров

14 февраля, в День всех влюблённых, в 19:00 в Московском молодёжном театре Спесивцева будет дан спектакль в рамках международного культурно-образовательного проекта.

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра is licensed under public domain Афиша спектакля Московского молодежного театра Ромео и Джульетта

Для московского зрителя это будет уникальная возможность услышать, как звучит Шекспир на разных языках мира.

За основу взят известный, культовый спектакль "Ромео и Джульетта" в постановке Народного артиста России Вячеслава Спесивцева.

На этот раз в обрамлении русских актёров главные роли сыграют иностранные студенты на своих родных языках. Но главный язык, который в этот день будет превалировать на сцене, — это язык искусства и творчества, язык культуры.

Очень отрадно, что этот проект идёт именно на русской сцене Московского молодёжного театра.

12+