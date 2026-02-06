В День всех влюбленных Театр на Трубной представить премьеру Не любишь, ну и пусть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

14 и 15 февраля Театр на Трубной представит премьеру спектакля "Не любишь, ну и пусть" по пьесе Виктории Токаревой.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Не любишь, ну и пусть
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under public domain
Сцена из спектакля Театра на Трубной Не любишь, ну и пусть

Это рассказ о любви, которая не спрашивает разрешения и не укладывается в рамки разумного выбора. Она — женщина, способная идти до конца ради чувства. Он — мужчина, застрявший между привычной жизнью и внезапной страстью. Их связь — вызов судьбе и самим себе. Ошибаясь, причиняя боль и принимая последствия, герои понимают, что любовь может быть мучительной, но именно она формирует человека и остаётся с ним навсегда, меняя форму, но не исчезая.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
