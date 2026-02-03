Соборная площадь — театральное приключение в Смутном времени: ко-продукция Театра на Малой Ордынке и Кинопарка Москино

21, 22 февраля 2026 года театр на Малой Ордынке представляет масштабный мультимедийный спектакль Эдуарда Боякова "Соборная площадь".

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under public domain Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Соборная площадь

Большая сцена, динамичный сценарий, сюжет, основанный на исторических событиях Смутного времени, декорации Александра Цветного, исторические костюмы Алисы Меликовой, видеомэппинг Ивана Руднева, музыка группы 25/17, участие всей труппы театра, а также приглашенных звезд, все это вместе — впечатляющий спектакль, в котором наиважнейшие смыслы о подвиге русских людей предстают в современной, яркой, захватывающей форме мультижанрового действия.

Впервые идея "Соборной площади" была реализована в Кинопарке "Москино". Действие происходило на открытом пространстве в локации "Соборная площадь". Средствами киноязыка создатели шоу говорили со зрителями о весьма серьезных вещах: ведь Смутное время для России могло обернуться катастрофой, если бы не Чудо…

Эдуард Бояков, режиссер-постановщик:

Само словосочетание "Соборная площадь" формулирует удивительную театральную ситуацию: мы имеем дело с великой столичной архитектурой, а параллельно с феноменом соборности. Соборность — уникальное русское понятие, не имеющее аналогов в других языках. Это главное качество в русском характере, противопоставленное индивидуализму и эгоизму, свойственным западной культуре.

В пространстве Соборной площади Кремля вершились судьбы России. Это вроде бы известно — описано Пушкиным, послужило основой для опер Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова… Однако на самом деле мы имеем очень смутное представление о Смутном времени, да и вообще исторических событиях XVII века. Сначала средствами кино, а теперь и еще более удивительным языком театра, мы стремимся ликвидировать такой провал в знании собственной истории.

О спектакле

Смутное время… Со школьных лет мы знаем это словосочетание. Спектакль "Соборная площадь" дает возможность взглянуть на переломную для России эпоху глазами сегодняшнего человека. То есть, нашими собственными глазами. Будто на машине времени вместе с юной героиней спектакля современной девочкой Матреной мы перенесемся в точку, которая могла бы стать точкой невозврата. Мы на себе ощутим опасность агрессии западных интервентов и вместе с русским воинством одержим победу над врагом.

Зрители побывают в Казани 1579 года, где юной Матрене предсказано обрести чудотворную икону. Переместятся в Москву 1611 года, где появится атаман Заруцкий. Затем окажутся в Нижнем Новгороде, где купец Минин обратится к народу с призывом собрать ополчение и освободить Москву. Драматической кульминацией станет эпизод сражения. Враг разбит.

Наш спектакль — о великих личностях и характерах русской культуры. Князь Пожарский, патриарх Гермоген, посадский человек Минин — архетипы, символизирующие направления власти: светской, духовной и народной. Объединение всех сил и устремлений — вот что стало природой того Чуда, которое свершилось в 1612 году и предотвратило исчезновение России как самостоятельного государства с карты мира.

Автор идеи, режиссер-постановщик: Эдуард Бояков

Авторы сценария: Алексей Зензинов, Валентин Клементьев и Эдуард Бояков

Художник-постановщик: Александр Цветной

Арт-директор: Иван Руднев

Видео: Антон Гарькин

Художник по свету: Алексей Наумов

Художник по костюмам: Алиса Меликова

Режиссер: Сергей Глазков

Хореограф-постановщик: Никита Мошков

Режиссер по пластике: Софья Бородицкая

Художник по реквизиту: Кирилл Голоцван

Художник по гриму: Татьяна Королева

Постановщик трюков: Сергей Нефедов

Музыка: группа 25/17, Антон Завьялов, Владимир Мартынов, Тихон Хренников младший

Музыкальный продюсер: Василий Поспелов

Ассистент художника-постановщика: Алексей Патутин

Ассистент художника по костюмам: Татьяна Селюнина

Руководитель художественно-постановочной части: Николай Шаповалов

Возрастной ценз: 6+

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта

