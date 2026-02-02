Петр, Леонардо, Иуда: в феврале в театре Модерн сыграют все спектакли из трилогии Юрия Грымова Антихрист и Христос

"Тема выбора, быть с Христом или антихристом, звучит сейчас как никогда актуально" — Юрий Грымов.

Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain Сцена из спектакля театра Модерн Петр

Последний русский царь и первый император Петр Первый, величайший мастер итальянского Возрождения Леонардо да Винчи, один из самых известных библейских персонажей Иуда — три представителя разных стран и исторических эпох. Как они оказались в одном ряду, что их объединяет? Свет и Тьма в каждом, в каждом в равной мере уживаются Добро и Зло — по этому принципу режиссер Юрий Грымов сделал их центральными фигурами своей философской трилогии "Антихрист и Христос".

9 февраля в "Модерне" сыграют первую часть трилогии, исторический спектакль "Пётр". Личность Петра Первого вызывала у современников самые противоречивые эмоции — от благоговения до животного страха. Антихрист или Христос — кем был российский правитель для своего народа, и что он оставил потомкам, в том числе и нам сегодняшним? В основу постановки легли работы Дмитрия Мережковского и Алексея Толстого, исторические и архивные документы.

Показ второй части трилогии "Леонардо" состоится 13 февраля. Гений эпохи Возрождения одной рукой пишет "Тайную вечерю", а другой создает оружие массового уничтожения. Как в одном человеке может уживаться и создатель, и разрушитель? Постановка Юрия Грымова — это историческая хроника, художественное осмысление и философское размышление о феномене эпохи Возрождения, трагедии человеческого духа и тонкой грани между Добром и Злом. На два с половиной часа зритель переносится в Италию конца 15 — начала 16-ого веков. Милан, Флоренция, Рим. С помощью режиссёрских находок буквально оживают великие произведения искусства. В основе пьесы Александра Шишова — роман Дмитрия Мережковского "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи".

И заключительная часть сценической трилогии - "Иуда?" - со знаком вопроса в названии постановки. Это смелое прочтение библейской истории. А было ли предательство Христа? Довольно сомнительно, что казначея Иуду, при котором всегда находился ящик с щедрыми пожертвованиями, могли прельстить какие-то 30 серебреников. Создатели спектакля выдвигают свою версию, что же на самом деле могло произойти в Гефсиманском саду, и почему Иуда покончил жизнь самоубийством? Эту глубокую философскую постановку и одновременно захватывающую детективную историю можно увидеть на сцене театра "Модерн" 5 февраля и 1 марта.

Режиссер-постановщик Юрий Грымов.

В спектаклях трилогии "Антихрист и Христос" задействована вся труппа театра и приглашенные актеры.