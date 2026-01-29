Театральные школы Москвы дали старт новой традиции

26 января на сцене Театра на Страстном состоялся особенный вечер — "Рождение московского театра".

Фото: Пресс-служба театра МОСТ is licensed under public domain Вечер Рождение московского театра в Театре на Страстном

Студенты и педагоги ведущих театральных вузов столицы выступили вместе, чтобы отметить историческую дату. Ровно 270 лет назад, в 1756 году, студенческая труппа Московского университета под руководством Михаила Хераскова показала свой первый спектакль. Это событие стало точкой отсчёта: театр в Москве стал общедоступным, и именно с него начала формироваться система российского театрального образования.

Перед началом представления к журналистам обратился Павел Любимцев, профессор и заведующий кафедрой мастерства актёра Театрального института имени Бориса Щукина: "Мне кажется, что это интересное начинание. Полезно вспоминать об истоках, о корнях, о традициях. В своё время Мейерхольд сказал: школа не должна учить новациям, школа должна учить традиции. И он, как вы понимаете, в новациях понимал хорошо. Значит, к этому следует прислушаться. Для меня очень важно то, что сегодня разные театральные школы будут на одной сцене. И каждая школа представит свою работу: либо небольшой капустник, либо концертные номера".

За кулисами царила творческая кутерьма: на каждом свободном метре репетировали, распевали скороговорки, разминались. В масштабной постановке участвовали студенты Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, Театрального института им. Бориса Щукина и Школы-студии МХАТ. А гидами по вехам истории выступили артисты Театра "МОСТ". В париках эпохи романтизма, ситцевых платьях 1940-х, в латексе и блёстках современной поп-сцены молодые артисты оживляли страницы прошлого своих альма-матер и демонстрировали особенности их педагогических методов. XVIII, XIX, XX и XXI века сложились в единую картину, показав московский театр как живую, непрерывную традицию.

В приветственном видео к участникам обратился ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий: "Театр, родившийся в стенах Московского университета, стал естественным воплощением университетского духа, свободного творческого поиска, диалога, воспитания мысли и чувства. Сегодняшний юбилейный вечер — это не просто воспоминание о славном прошлом, а живое свидетельство неразрывной связи времён, удивительной преемственности традиций и безусловной верности искусству, пронесённых сквозь века. Мы видим, как нить, начавшаяся в XVIII столетии, была подхвачена в середине XX века легендарным студенческим театром МГУ, воспитавшим целую плеяду выдающихся мастеров сцены. И мы рады, что сегодня эту эстафету достойно несёт Театр "МОСТ", являющийся прямым наследником той славной студенческой сцены".

Организатором события выступил Благотворительный Фонд Развития Студенческого театра МГУ в партнёрстве с Театром "МОСТ". Автором концепции стала руководитель театра и учредитель фонда Ирина Большакова. Она напомнила, что дата отмечается символично — в год 150-летия Союза театральных деятелей России.

"Знаете, честно сказать, это вторая попытка обозначить рождение московского театра, - рассказала Ирина Большакова. — Первая случилась 20 лет назад, когда мы отмечали в Концертном зале "Россия" 250-летие театра в Московском университете, это было громко, мощно, с участием театральных легенд. Тогда мы акцентировали важнейший период — второе рождение Студенческого театра, который в 50-ых годах прошлого века возглавлял Ролан Быков. Теперь же мы вышли с инициативой отметить 270-летие как общемосковскую дату, объединяющую театральную молодежь и профессионалов".

Режиссёр-постановщик Театра "МОСТ", почетный деятель искусств города Москвы Георгий Долмазян собрал программу, где нашлось место самым разным жанрам. Студенты-"щепкинцы" 3-го курса (мастерские народных артистов РФ Глеба Подгородинского и Виктора Низового) показали водевиль "Таинственный ящик" о маленьких артистах, живущих искусством. Студенты-"щукинцы" 2-го курса (руководитель — народная артистка РФ Нина Дворжецкая) и 4-го курса (руководитель — доктор искусствоведения Михаил Швыдкой) блистательно представили наблюдения за музыкальными кумирами. Первокурсники Школы-студии МХАТ (руководитель — заслуженный артист РФ Евгений Писарев) зарядили зал зажигательным авторским рэпом на тему "Станиславский, речь и мы". За выступление было фееричным не без участия педагога по сценической речи Натальи Волошиной. Особенную роль в торжественном действе сыграл Театр "МОСТ", артисты которого представили целую галерею драматических и хореографических эпизодов театральной истории. А ведущие — актеры Иван Орехов и Михаил Казаков - выступили авторами сценария шоу.

Выступили в этот вечер и мэтры. Подводки к номерам своих учеников делал профессор Щукинского института Павел Любимцев. Веху, связанную со Станиславским, ярко прокомментировал заслуженный артист РФ, директор Музея МХАТ Павел Ващилин. Мыслями о Студенческом театре МГУ эпохи Ролана Быкова со сцены поделилась его вдова, народная артистка РФ Елена Санаева. А итог вечеру, резюмируя его смыслы, подвела заслуженный работник культуры РФ Ирина Большакова.

Взгляд из зала представил актёр, режиссёр и педагог актерского мастерства Сергей Шенталинский, выпустивший множество курсов в Школе-студии МХАТ и ВШСИ: "Это серьёзная затея — взять на себя ответ за многовековую историю московского театра. И это был настоящий творческий сценический праздник. Тон, который задал Театр "МОСТ", подкупал и располагал лёгкостью, изяществом и бесконечным уважением к историческим моментам русского и московского театра. Это было легко, светло, просто и убедительно. Дай Бог, к новой традиции будут присоединяться новые школы, направления, артисты".

Все участники нового для театралов праздника сошлись в едином мнении: очень хочется, чтоб подобные встречи театральных школ стали ежегодными и далее позиционировались, как важные события в культурной жизни столицы.