Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов

Культура

На Международном Форуме Иллюзионистов — МФИ 2026, прогремевшем в Санкт-Петербурге, артисты Московского театра иллюзии в феерии оваций завоевали призовые места, подтвердив свой статус виртуозов и чародеев сцены.

Артисты Московского театра иллюзии
Фото: Пресс-служба Московского театра иллюзии is licensed under public domain
Артисты Московского театра иллюзии

Евгений Зейнуллин сорвал шквал аплодисментов, заняв 1-е место в номинации "Микромагия" и 2-е место в филигранной "Кардистри". Владимир Григорьев покорил жюри, став триумфатором в номинации "Сценическая магия", а Даниэль Санкин, очаровав своим мастерством, удостоился 2-го места в той же номинации.

Ежегодно форум становится ареной волшебства, собирая под своим куполом лучших иллюзионистов планеты. Конкурсная программа являет собой калейдоскоп иллюзионного искусства во всем его многообразии: от масштабной сценической магии до завораживающей микромагии, от дерзких пиротехнических феерий до головокружительных трюков с исчезновением и появлением, от пронзительной ментальной магии до манипуляций, неподвластных пониманию.

Напомним, что ранее, на II Российском иллюзионном форуме, Даниэль Санкин был удостоен звания Лауреата I степени в номинации "Сценическая магия", а Евгений Зейнуллин сорвал ГРАН-ПРИ в номинации "Микромагия".

26 февраля вы сможете воочию убедиться в их невероятном таланте на Основной сцене Театра Иллюзии в феерическом "Шоу чемпионов магии"! Погрузитесь в мир волшебства и невероятных превращений!

Сайт театра

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
