Юрий Грымов ставит в театре Модерн Вишневый сад Чехова

Культура

29 января отмечается 166 лет со дня рождения великого русского писателя А. П. Чехова. И как раз к этой дате режиссер Юрий Грымов приступил к репетициям спектакля "Вишневый сад" по великой пьесе Чехова. Премьера в Московском драматическом театре "Модерн" намечена на март.

Афиша спектакля театра Модерн Вишневый сад
Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain
Афиша спектакля театра Модерн Вишневый сад

По словам Грымова, ”Вишневый сад” — это абсолютный "кипяток", икона русской драматургии, великая мировая пьеса.

"Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом "кипятке" легко свариться. Или возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием "Вишневый сад”", — сказал Юрий Грымов.

В спектакле задействованы ведущие актеры театра.

Помимо дня рождения Чехова, премьера приурочена к еще одной важной дате — десятилетию обновленного театра "Модерн" под художественным руководством Юрия Грымова.

Премьера спектакля "Вишневый сад" состоится в театре "Модерн" 20, 21, 22 и 29 марта. Билеты уже в продаже.

