Из ночлежки на Рублёвку: театр Модерн сыграет пьесу Максима Горького На дне

31 января и 3 февраля театр "Модерн" покажет спектакль "На дне" по пьесе Максима Горького в неожиданной интерпретации Юрия Грымова.
Режиссёр переносит действие пьесы из ночлежки для бедняков конца 19 века на современную Рублёвку, не поменяв при этом ни слова в тексте Горького.
Здесь, в условном элитном посёлке, обитает типичная "рублевская жена" Василиса Карповна, легкомысленная Настя, независимая и жестокосердная Квашня, Барон и Сатин — воры в законе, которые умеют жить только "по понятиям".
Внимательный зритель заметит, что каждый из героев нарушает какую-либо заповедь. Богатое общество вызывает зависимость, и даже те, кто хочет вырваться "со дна", остаются там надолго.
Как известно, Максим Горький писал не о материальном, а о духовном падении людей. Благодаря режиссёрскому замыслу, эта комичная и одновременно трагическая история обретает новые смыслы. И афоризмы Горького со сцены "Модерна" звучат остро и беспощадно, как будто про нас и для нас сегодняшних написаны.
ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Для меня авторский текст — табу. Поэтому я сохранил оригинальный текст Горького, он лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал "На дне” сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался бы тот же. Потому что этот сюжет вечен".
Динамичное повествование, тонкий психологизм, яркое музыкальное оформление в сочетании с оригинальным текстом пьесы и неповторимой режиссурой, гламур и неожиданный финал — все это пьеса "На дне" в постановке Юрия Грымова. А камерная атмосфера малого зала театра делает зрителей живыми свидетелями и даже соучастниками происходящего.
Режиссёр-постановщик: Юрий Грымов
В ролях:
и др.
