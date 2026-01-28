Из ночлежки на Рублёвку: театр Модерн сыграет пьесу Максима Горького На дне

31 января и 3 февраля театр "Модерн" покажет спектакль "На дне" по пьесе Максима Горького в неожиданной интерпретации Юрия Грымова.

Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain Сцена из спектакля театра Модерн На дне

Режиссёр переносит действие пьесы из ночлежки для бедняков конца 19 века на современную Рублёвку, не поменяв при этом ни слова в тексте Горького.

Здесь, в условном элитном посёлке, обитает типичная "рублевская жена" Василиса Карповна, легкомысленная Настя, независимая и жестокосердная Квашня, Барон и Сатин — воры в законе, которые умеют жить только "по понятиям".

Внимательный зритель заметит, что каждый из героев нарушает какую-либо заповедь. Богатое общество вызывает зависимость, и даже те, кто хочет вырваться "со дна", остаются там надолго.

Как известно, Максим Горький писал не о материальном, а о духовном падении людей. Благодаря режиссёрскому замыслу, эта комичная и одновременно трагическая история обретает новые смыслы. И афоризмы Горького со сцены "Модерна" звучат остро и беспощадно, как будто про нас и для нас сегодняшних написаны.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Для меня авторский текст — табу. Поэтому я сохранил оригинальный текст Горького, он лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал "На дне” сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался бы тот же. Потому что этот сюжет вечен".

Динамичное повествование, тонкий психологизм, яркое музыкальное оформление в сочетании с оригинальным текстом пьесы и неповторимой режиссурой, гламур и неожиданный финал — все это пьеса "На дне" в постановке Юрия Грымова. А камерная атмосфера малого зала театра делает зрителей живыми свидетелями и даже соучастниками происходящего.

Режиссёр-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

Александр Борисов,

Алексей Багдасаров,

Александр Толмачёв,

Михаил Половенко,

Александра Плетнёва,

Надежда Меньшова,

Шамиль Мухомедов,

Константин Конушкин

и др.