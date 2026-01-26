Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тяжелое бремя для ЕС: почему Европа платит Украине, рискуя собственной стабильностью
Евросоюз трещит по швам: как рост национального эгоизма раскалывает Европу
В театре Модерн сыграют великую историю любви по роману Ремарка
Цена списанного долга: что теряют россияне после объявления банкротства
Деньги испаряются — буквально: Кемерово инвестирует в горячий отдых без моря
Смертельно опасный Нипах: как инфекция может попасть в Россию под видом простуды
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода

Пять вечеров разогревают самую долгую зиму: любовь возвращается без предупреждения

Культура

2, 3 и 4 февраля на сцене Театра на Трубной зрителей ждет спектакль "Пять вечеров".

Сцена из спектакля Театра на Трубной Пять вечеров
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under public domain
Сцена из спектакля Театра на Трубной Пять вечеров

Тамара и Ильин — люди, чья жизнь долгое время была скована одиночеством и расстоянием. Казалось, тепло ушло навсегда, но даже в самой долгой зиме остаётся огонёк. Всего несколько совместных вечеров меняют их внутренний мир, давая шанс поверить в новое начало, вернуть утраченный смысл и снова ощутить любовь.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Садоводство, цветоводство
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Домашние животные
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
ГАЗ выпускал их тысячами, но о них молчали: тайная история спецавтомобилей СССР Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Последние материалы
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Цена списанного долга: что теряют россияне после объявления банкротства
Деньги испаряются — буквально: Кемерово инвестирует в горячий отдых без моря
Смертельно опасный Нипах: как инфекция может попасть в Россию под видом простуды
Тайна, что цепляет с первого взгляда: образ в гробнице ставит под сомнение прошлое
Для этого пирога не нужно выбирать начинку: секрет теста, который сочетает три вкуса
Сад ещё спит, а вы его тормозите: зимний приём крадёт весеннее цветение
На Западе прогнозируют появление платёжной системы БРИКС уже в этом году
Когда человек перестаёт бояться: древний приговор Макария Египетского нашей эпохе
Минус 20 — и крем больше не работает: удар мороза возьмёт на себя многослойный уход
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.