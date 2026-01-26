Пять вечеров разогревают самую долгую зиму: любовь возвращается без предупреждения

2, 3 и 4 февраля на сцене Театра на Трубной зрителей ждет спектакль "Пять вечеров".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under public domain Сцена из спектакля Театра на Трубной Пять вечеров

Тамара и Ильин — люди, чья жизнь долгое время была скована одиночеством и расстоянием. Казалось, тепло ушло навсегда, но даже в самой долгой зиме остаётся огонёк. Всего несколько совместных вечеров меняют их внутренний мир, давая шанс поверить в новое начало, вернуть утраченный смысл и снова ощутить любовь.