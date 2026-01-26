В театре Модерн сыграют великую историю любви по роману Ремарка

31 января и 7 февраля в Московском драматическом театре Модерн состоятся показы спектакля Юрия Грымова "Ночь в Лиссабоне", нашумевшей премьеры конца прошлого и начала текущего театрального сезона.

Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under public domain Сцена из спектакля театра Модерн Ночь в Лиссабоне

"Ночь в Лиссабоне" — предпоследний роман Ремарка о немецких эмигрантах, бегущих от нацистского режима. В этой исповедальной истории не будет хеппи-энда. И всё-таки "Ночь в Лиссабоне" Грымова — спектакль, прежде всего, про большую любовь и веру в человека.

Драйв и одновременно сложность постановки заключается в частой смене локаций: Германия, Австрия, Франция, Португалия — за 2,5 часа герои исколесили половину Европы, они все время куда-то бегут. Бары, вокзалы, концлагеря, гостиничные номера, - за счет оригинальных технических решений режиссеру удалось обеспечить этот эффект постоянного перемещения в пространстве.

Самые яркие роли достались Анастасии Сычевой (Хелен), Александру Колесникову (Йозеф Шварц) и Вадиму Пинскому (Георг Юргенс). И по традиции, как во многих спектаклях Грымова, отдельным персонажем становится музыка.

По признанию режиссера Юрия Грымова, тема Второй мировой войны не отпускает его многие годы. Это уже третий спектакль о войне в репертуаре театра после драмы "Человек с глазами Моцарта" и исторической постановки "Цветы нам не нужны" о Нюрнбергском трибунале и тюрьме Шпандау. "Ночь в Лиссабоне" — еще одно посвящение 80-ой годовщине Великой Победы.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

Анастасия Сычёва,

Александр Колесников,

Вадим Пинский,

Константин Конушкин,

Богдан Щукин,

Александр Мирлюнди (Жуков),

Роман Зубрилин,

Михаил Матыченко,

Нина Косарева

и др.