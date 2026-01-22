Поющие струны души: в Цыганском театре Ромэн отметят юбилейный, сотый показ спектакля

23 января в 19:00 в в Театре "Ромэн" состоится знаменательное событие — 100-й показ музыкальной мелодрамы "Поющие струны души".

Фото: Пресс-служба театра Ромэн by Ольга Бобкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сцена из спектакля театра Ромэн Поющие струны души

Спектакль повествует о рождении легенды — единственного в мире цыганского театра "Ромэн". В центре сюжета — история непростых судеб, творческих поисков и личных драм трёх выдающихся личностей: основателя и первого художественного руководителя театра Михаила Яншина, гениального мхатовца Николая Хмелёва и блистательной примы, "цыганской богини" Ляли Чёрной.

Пьеса Вячеслава Романова и Николая Сергиенко — это не просто историческая реконструкция, это пронзительная история о людях, чьи жизни были сплетены любовью к театру и друг другу. История о достоинстве, жертвах и невероятной силе искусства, которое способно преодолеть любые преграды — даже суровые испытания войны и сложности человеческих отношений.

Режиссер-постановщик и исполнитель одной из главных ролей, народный артист России Николай Сергиенко создал многогранное действо, в котором школа МХАТа встречается с искрометной цыганской стихией. Благодаря Михаилу Яншину, театр "Ромэн" обогатился классическим репертуаром, а спектакль "Поющие струны души" ярко показывает этот синтез высокой драматургии и народной страсти.

Постановка стала настоящим гимном стойкости духа, любви и преданности искусству. Сотый показ — это сто раз прожитая на сцене история, которая каждый раз находит новый отклик в сердцах зрителей. Яркие танцы, зажигательные и лирические песни, виртуозная игра музыкантов и мощная драматургия — все это создает неповторимую атмосферу, увлекающую за собой с первых минут.

Центральные роли исполняют:

Ляля Чёрная — Анжела Лекарева,

Николай Хмелёв — Николай Сергиенко,

Михаил Яншин — Николай Лекарев-мл.,

Сергей Сураков.

А также:

Ирэна Морозова,

Луиза Аббасова,

Борис Василевский,

Артур Булдыженко

и другие артисты.

"Поющие струны души" (12+), Музыкальная мелодрама, Цыганский театр "Ромэн", продолжительность: 2 часа 50 минут с антрактом.