YAteatr Ярославы Славской покажет комедию об идеальном мужчине, созданном с помощью искусственного интеллекта

24 января "YAteatr" Ярославы Славской представит на сцене Театра в Хамовниках комедию нравов "ИИстринские ведьмы". Промт на любовь.
Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания "идеального" человека…
Спектакль поставлен по одноименной пьесе современных драматургов Сергея Богдасарова и Евгения Бикшаримова, написанной в жанре иронического фэнтези.
Режиссер спектакля — Михаил Богдасаров.
В постановке играют:
Сопродюсер проекта — Эдгар Сукиасян.
