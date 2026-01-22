YAteatr Ярославы Славской покажет комедию об идеальном мужчине, созданном с помощью искусственного интеллекта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

24 января "YAteatr" Ярославы Славской представит на сцене Театра в Хамовниках комедию нравов "ИИстринские ведьмы". Промт на любовь.

Сцена из спектакля ИИстринские ведьмы
Фото: Пресс-служба YAteatr Ярославы Славской is licensed under Public domain
Сцена из спектакля ИИстринские ведьмы

Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания "идеального" человека…

Спектакль поставлен по одноименной пьесе современных драматургов Сергея Богдасарова и Евгения Бикшаримова, написанной в жанре иронического фэнтези.

Режиссер спектакля — Михаил Богдасаров.

В постановке играют:

  • Ярослава Славская,
  • Елена Борщева,
  • Екатерина Моргунова,
  • Татьяна Афанасьева,
  • Анастасия Редкая,
  • Александр Дуда,
  • Григорий Данцигер,
  • Максим Радугин,
  • Рухин Маггерамов
  • и Александр Головин.

Сопродюсер проекта — Эдгар Сукиасян.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
