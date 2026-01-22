YAteatr Ярославы Славской покажет комедию об идеальном мужчине, созданном с помощью искусственного интеллекта

24 января на сцене Театра в Хамовниках представят комедию нравов

24 января "YAteatr" Ярославы Славской представит на сцене Театра в Хамовниках комедию нравов "ИИстринские ведьмы". Промт на любовь.

Фото: Пресс-служба YAteatr Ярославы Славской is licensed under Public domain Сцена из спектакля ИИстринские ведьмы

Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания "идеального" человека…

Спектакль поставлен по одноименной пьесе современных драматургов Сергея Богдасарова и Евгения Бикшаримова, написанной в жанре иронического фэнтези.

Режиссер спектакля — Михаил Богдасаров.

В постановке играют:

Ярослава Славская,

Елена Борщева,

Екатерина Моргунова,

Татьяна Афанасьева,

Анастасия Редкая,

Александр Дуда,

Григорий Данцигер,

Максим Радугин,

Рухин Маггерамов

и Александр Головин.

Сопродюсер проекта — Эдгар Сукиасян.