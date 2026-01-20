25 января Юрий Грымов прочитает лекцию об эпохе Возрождения

"Не оборачивается тот, кто устремлён к звезде".

Леонардо да Винчи

25 января в театре "Модерн" состоится арт-лекция художественного руководителя, режиссера Юрия Грымова о феномене эпохи Возрождения.

Идея лекции возникла во время работы над масштабным спектаклем "Леонардо" о Мастере итальянского Возрождения Леонардо да Винчи (вторая часть сценической трилогии "Антихрист и Христос").

"Человек, который считает себя современным и образованным, не может не знать о том времени, — считает культуролог по образованию Юрий Грымов. — Вместе со зрителями мы будем рассуждать, в чем же заключался феномен того периода, что значит "Возрождение", какой вызов эпоха бросила человечеству? Как это удивительное время в истории сочетало в себе столько прекрасного и ужасного? С какой целью властные "кровавые" заказчики обращались к художникам за созданием великолепных монументальных произведений? Как из ремесленника "художник" превратился во влиятельного человека, имеющего прямой доступ к Папе Римскому, кардиналу Милана и другим представителям политической и религиозной элиты, и даже мог влиять на их решения?"

Встреча Юрия Грымова со зрителями пройдет в формате лекции-беседы с неожиданными элементами перфоманса. Зрители не только услышат малоизвестные факты о великих представителях Эпохи Возрождения, но и увидят их гениальные изобретения, опередившие время. Каждый новый показ лекция дополняется уникальными материалами!

"Вызов: эпоха Возрождения" — первая из цикла лекций Юрия Грымова о самых значимых культурно-исторических периодах развития цивилизации.