В Москве отметят 270-летие столичного театра: на одной сцене выступят студенты ведущих театральных вузов и их наставники

В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"

26 января 2026 года в 19:00 в Театре на Страстном состоится масштабное событие, приуроченное к 270-летию первого публичного театра Москвы.

Фото: Пресс-служба театра МОСТ is licensed under Public domain Афиша вечера Рождение московского театра

Торжественный вечер "Рождение московского театра" соберёт на одной сцене мэтров сцены и будущих звёзд — студентов, выпускников и педагогов ведущих театральных вузов столицы. Вечер станет одним из центральных культурных событий года, отмечающего также 150-летие Союза театральных деятелей России.

Среди участников концерта — студенты, педагоги и выпускники Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина (при Малом театре), Театрального института им. Бориса Щукина (при Театре им. Вахтангова), Школы-студии МХАТ, Высшей школы сценических искусств Константина Райкина и актеры Театра "МОСТ", прямого наследника театра Московского университета.

В юбилейном вечере примут участие народный артист России, педагог и профессор Школы-студии МХАТ Авангард Леонтьев, народная артистка России Елена Санаева, профессор и заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института имени Бориса Щукина Павел Любимцев, а также заслуженный артист России, директор Музея МХАТ Павел Ващилин и другие известные театральные деятели.

Проведение вечера поддержано Председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым. Организатором праздничной акции выступает Благотворительный Фонд Развития Студенческого театра МГУ.

Культурный проект "Рождение московского театра" отражает знаковую веху летописи российского театра: 26 января 1756 года, в стенах Московского университета студенческая труппа под руководством ректора, поэта Михаила Хераскова, дала первый публичный спектакль "Новоприезжие". Эта дата считается днем рождения не только университетской, но и всей публичной театральной жизни Москвы, заложившей фундамент системы театрального образования.

Тематический концерт станет живой панорамой и "машиной времени" российской театральной школы, где переплетаются истоки и современность. Зрителей ждет путешествие через эпохи: от первых студенческих спектаклей Московского университета 1756 года через страницы становления профессионального театра XIX века и знаковые номера академических школ XX столетия к смелым экспериментам сегодняшнего дня, объединяющим драму, движение, вокал и новые технологии.

Атмосфера вечера будет выдержана в лучших традициях театральных капустников — с живой импровизацией, юмором и неиссякаемой энергией молодости. На вечере будет представлена модель русской театральной школы, признанной во всём мире: школа, которая "вырастает" из живого театра, обеспечивая преемственность традиций и глубину художественного развития.

"Этот вечер — искренний разговор о традициях театрального образования и о людях, которые формируют его сегодняшний облик, - отметила Ирина Большакова, сооснователь Театра "МОСТ" и Благотворительного Фонда Развития Студенческого театра МГУ, организатор вечера. - Думаю, что событие с названием "Рождение московского театра" имеет все основания стать доброй ежегодной традицией — точкой культурного притяжения, важным городским событием и пространством диалога между поколениями, художественными школами и творческими подходами".

Увидеть "Рождение московского театра" смогут представители творческих вузов, а также театралы, успевшие пройти регистрацию на сайте мероприятия, заполнив форму.