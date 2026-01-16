Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт

В Москве отметят 270-летие столичного театра: на одной сцене выступят студенты ведущих театральных вузов и их наставники

В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
Культура

26 января 2026 года в 19:00 в Театре на Страстном состоится масштабное событие, приуроченное к 270-летию первого публичного театра Москвы.

Афиша вечера Рождение московского театра
Фото: Пресс-служба театра МОСТ is licensed under Public domain
Афиша вечера Рождение московского театра

Торжественный вечер "Рождение московского театра" соберёт на одной сцене мэтров сцены и будущих звёзд — студентов, выпускников и педагогов ведущих театральных вузов столицы. Вечер станет одним из центральных культурных событий года, отмечающего также 150-летие Союза театральных деятелей России.

Среди участников концерта — студенты, педагоги и выпускники Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина (при Малом театре), Театрального института им. Бориса Щукина (при Театре им. Вахтангова), Школы-студии МХАТ, Высшей школы сценических искусств Константина Райкина и актеры Театра "МОСТ", прямого наследника театра Московского университета.

В юбилейном вечере примут участие народный артист России, педагог и профессор Школы-студии МХАТ Авангард Леонтьев, народная артистка России Елена Санаева, профессор и заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института имени Бориса Щукина Павел Любимцев, а также заслуженный артист России, директор Музея МХАТ Павел Ващилин и другие известные театральные деятели.

Проведение вечера поддержано Председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым. Организатором праздничной акции выступает Благотворительный Фонд Развития Студенческого театра МГУ.

Культурный проект "Рождение московского театра" отражает знаковую веху летописи российского театра: 26 января 1756 года, в стенах Московского университета студенческая труппа под руководством ректора, поэта Михаила Хераскова, дала первый публичный спектакль "Новоприезжие". Эта дата считается днем рождения не только университетской, но и всей публичной театральной жизни Москвы, заложившей фундамент системы театрального образования.

Тематический концерт станет живой панорамой и "машиной времени" российской театральной школы, где переплетаются истоки и современность. Зрителей ждет путешествие через эпохи: от первых студенческих спектаклей Московского университета 1756 года через страницы становления профессионального театра XIX века и знаковые номера академических школ XX столетия к смелым экспериментам сегодняшнего дня, объединяющим драму, движение, вокал и новые технологии.

Атмосфера вечера будет выдержана в лучших традициях театральных капустников — с живой импровизацией, юмором и неиссякаемой энергией молодости. На вечере будет представлена модель русской театральной школы, признанной во всём мире: школа, которая "вырастает" из живого театра, обеспечивая преемственность традиций и глубину художественного развития.

"Этот вечер — искренний разговор о традициях театрального образования и о людях, которые формируют его сегодняшний облик, - отметила Ирина Большакова, сооснователь Театра "МОСТ" и Благотворительного Фонда Развития Студенческого театра МГУ, организатор вечера. - Думаю, что событие с названием "Рождение московского театра" имеет все основания стать доброй ежегодной традицией — точкой культурного притяжения, важным городским событием и пространством диалога между поколениями, художественными школами и творческими подходами".

Увидеть "Рождение московского театра" смогут представители творческих вузов, а также театралы, успевшие пройти регистрацию на сайте мероприятия, заполнив форму.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
Красота и стиль
Cloud Nails с пастельными оттенками вошли в список ключевых нейл-трендов 2026 года
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Недвижимость
В 2026 году минимализм стал основным трендом в дизайне штор
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Суп с фрикадельками и красной чечевицей получается сытным за счёт мяса и бобовых
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
Дачу Кушелевых-Безбородко в Петербурге выставили на продажу за 2,5 млрд рублей
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Сбор капусты без удаления корня позволяет получить дополнительный урожай
Комплекс без прыжков снижает нагрузку на суставы
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Длительная пробуксовка в сугробе приводит к перегреву сцепления и АКПП
Помада с ментолом зимой усиливает сухость губ — биотехнолог Екатерина Вольнова
Фрукты с низким содержанием сахара подходят для снижения веса — teekanne
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.