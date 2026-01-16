Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерий Николаев в спектакле Эдуарда Боякова Лавр: новый поворот в судьбе артиста и спектакля

В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
Культура

Спектакль "Лавр" обретает новую жизнь на сцене Театра на Малой Ордынке. Исполнитель заглавной роли Валерий Николаев раскрывает образ героя романа Евгения Водолазкина в своем неповторимом ракурсе.

Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Лавр
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Лавр

22 января состоится премьера "Лавра" в театре на Малой Ордынке. И это именно премьера, хотя название для театральной публики известное. Дважды Бояков входил в эту реку, поставив "Лавра" сначала во МХАТе имени Горького, а затем, сделав новую редакцию для сцены театра Российской Армии. И вот теперь "Лавр" получил еще одну прописку — на Малой Ордынке. Пространство камерное в сравнении с МХАТом или театром Армии. И это для новой версии не недостаток, а козырь.

Эдуард Бояков:

В театре на Малой Ордынке присутствуют все технологические компоненты большой сцены — колосники, софиты, поворотный круг. И вместе с тем ему присуща камерность. Что создало для "Лавра" абсолютно новые и, пожалуй, ценнейшие условия. Здесь мы получаем возможность совместить эпичность этого полотна, которую мы ни в коем случае не теряем, с лиричностью высказывания. Большую роль в этом играет актерская индивидуальность Валерия Николаева, который будет играть заглавную роль в премьерном блоке. Дмитрий Певцов также продолжит играть эту роль в другом составе. Уже в феврале можно будет оценить его трактовку образа. И похоже, что зрителям будет интересно увидеть обе версии. Хотя артистов объединяет свойственная обоим мужественность и спортивность, техники у них различны. А потому Лавр у каждого свой.

Валерий Николаев — известный артист, выпускник Школы-студии МХАТ.

Один из любимых учеников Олега Табакова, он сразу после окончания учебы становится артистом МХТ имени Чехова. А затем случается и вовсе нетривиальный для русского актера поворот судьбы: Николаев едет учиться в Америку, во Флоридский университет, где овладевает искусством степа. Все, кто хотя бы раз видели культовый фильм Владимира Меньшова "Ширли-Мырли" запомнили эпизод, в котором персонаж Николаева, скрипач оркестра бьет степ на сцене Московской консерватории.

Хореографическая база дает возможность Николаеву быть не только артистом, но и балетмейстером в целом ряде постановок в МХТ имени Чехова и в других театральных проектах. Полученное в США образование в сочетании со знанием в совершенстве английского языка способствуют карьере артиста в Голливуде. Он снимается в нескольких фильмах, в том числе в картине "Терминал" Стивена Спилберга.

Отечественная фильмография Николаева также весьма солидна. Его основной актерской удачей считается главная роль в популярном приключенческом сериале начала нулевых "День рождения Буржуя".

Десять лет назад Валерию Николаеву пришлось пройти весьма сложный период в жизни. Возможно поэтому тема преодоления и духовного возрождения так близка исполнителю роли Лавра.

Эдуард Бояков:

У Николаева получается приблизиться к зрителям максимально. Его голос, звучащий, практически, на протяжении всего спектакля, действует на подкорку. Как действует родной язык, родной мелос. Николаев владеет такой чарой. Он сможет очень сильно приблизить текст Водолазкина к зрителю.

Сейчас Валерий Николаев возвращается к активной творческой жизни. В 2025 году в прокат вышел сериал "Мой брат — клон" с его участием. Другие киноработы находятся в производстве.

С Эдуардом Бояковым Валерий Николаев встретился на проекте "Соборная площадь", мультимедийном спектакле, игравшемся на открытом пространстве кинопарка "Москино". Николаев блистательно исполнил роль атамана Заруцкого. И вот теперь — роль Лавра и Рассказчика в спектакле "Лавр".

Эдуард Бояков:

Лавр, особенно в начале спектакля, почти неподвижен. Его пластика ограничена жестами, мимикой, очень лаконичными движениями. И потому крайне интересно видеть, как человек с хореографическим, танцевальным бэкграундом, может великолепно соотносить пластику с текстом.

"Лавр". Спектакль Эдуарда Боякова по роману Евгения Водолазкина.

Театр на Малой Ордынке. 22-25 января.

Начало в 19.00

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
