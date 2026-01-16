Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В конце января в Москве можно будет отправиться в путешествие во времени

В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Культура

25, 26 и 27 января в Театре на Трубной иммерсивный спектакль-путешествие в Москву конца XIX — начала XX века. Семь знаменитых артистов станут вашими проводниками и оживят мифы и легенды эпохи.

Сцена из спектакля Театра на Трубной На Трубе
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Театра на Трубной На Трубе

Вы окажетесь студентом на праздновании Татьянина дня, заглянете на свадьбу Чайковского, станете очевидцем загадочного преступления в мрачном подземелье, услышите речь Достоевского и познакомитесь с Люсьеном Оливье — владельцем легендарного ресторан "Эрмитаж" и создателем любимого салат.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Экосистему без солнечного света обнаружили на глубине 4 км в Арктике
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
