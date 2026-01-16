В конце января в Москве можно будет отправиться в путешествие во времени

В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе

25, 26 и 27 января в Театре на Трубной иммерсивный спектакль-путешествие в Москву конца XIX — начала XX века. Семь знаменитых артистов станут вашими проводниками и оживят мифы и легенды эпохи.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under Public domain Сцена из спектакля Театра на Трубной На Трубе

Вы окажетесь студентом на праздновании Татьянина дня, заглянете на свадьбу Чайковского, станете очевидцем загадочного преступления в мрачном подземелье, услышите речь Достоевского и познакомитесь с Люсьеном Оливье — владельцем легендарного ресторан "Эрмитаж" и создателем любимого салат.