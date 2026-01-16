В конце января в Москве можно будет отправиться в путешествие во времени

25, 26 и 27 января в Театре на Трубной иммерсивный спектакль-путешествие в Москву конца XIX — начала XX века. Семь знаменитых артистов станут вашими проводниками и оживят мифы и легенды эпохи.
Вы окажетесь студентом на праздновании Татьянина дня, заглянете на свадьбу Чайковского, станете очевидцем загадочного преступления в мрачном подземелье, услышите речь Достоевского и познакомитесь с Люсьеном Оливье — владельцем легендарного ресторан "Эрмитаж" и создателем любимого салат.
В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.