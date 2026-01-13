Смоленский камерный театр привезёт в Москву "Женитьбу" и "Красную Шапочку"

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

31 января на сцене Театра Всеволода Шиловского в рамках перекрёстных гастролей Смоленский камерный театр представит два спектакля-контраста: классическую комедию Гоголя "Женитьба" для взрослых и музыкальную сказку "Красная Шапочка" для детей.

Сцена из спектакля Смоленского камерного театра Красная шапочка
Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Смоленского камерного театра Красная шапочка

Два показа в один день продемонстрируют художественный диапазон и умение творческой команды создавать спектакли на стыке жанров.

"Этот выбор отражает стремление театра показать столичному зрителю широту своего репертуара. Совместный показ этих постановок позволяет театру предстать в Москве как живой, коллектив, работающий с классикой и современной аудиторией, сохраняя при этом единый художественный почерк", — комментирует выбор спектаклей главный режиссёр Смоленского камерного театра Пётр Орлов, занявший пост художественного руководителя Театра Всеволода Шиловского.

"Красная Шапочка" (6+) — яркий и музыкальный семейный спектакль, который начнёт день в 12:00. Режиссёр Александр Иванов создал постановку по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро, где знакомый сюжет становится поводом для разговора о взрослении, доверии и смелости. История рассказана с юмором в стихотворной форме, а главный урок остаётся актуальным: "не доверяйтесь незнакомцам". В работе над спектаклем приняли участие заслуженный художник России Светлана Архипова (сценография) и балетмейстер Александра Иванова.

Вечером, в 19:00, на сцену выйдут герои бессмертной комедии Н. В. Гоголя "Женитьба" (12+). Режиссёр Станислав Назиров и художник Светлана Архипова предлагают взгляд на классику, сочетающий уважение к традиции и современный театральный язык. В центре истории — вечно актуальный человеческий страх перед выбором и ответственностью. Подколесин в этой версии — совершенно сегодняшний, очень узнаваемый персонаж, а его невеста Агафья Тихоновна (в исполнении Илоны Егоровой) мучительно выбирает жениха, находя достоинства там, где их нет. Особое внимание в спектакле уделено ансамблевой игре и психологической точности образов.

Одновременно на сцене Смоленского камерного театра 31 января Театр Всеволода Шиловского покажет "Золушку", один из лучших детских спектаклей театральной Москвы, а затем — "Не покидай меня", пронзительную постановку, признанную лучшей экспертами ряда фестивалей.

Гастроли Смоленского камерного театра в Москве: 31 января 2024 года в 12:00 — "Красная Шапочка" (6+), в 19:00 — "Женитьба" (12+), на сцене Театра Всеволода Шиловского, ул. Петровка, 17, стр. 2.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
