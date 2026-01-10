Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
День артиста в Московском молодежном театре отпразднуют по-особенному

Культура

17 января 2026 года в стране празднуется День артиста. В Московском молодежном театре тоже отпразднуют этот день.

Сцена из спектакля Московского Молодежного театра Божественная комедия
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Московского Молодежного театра Божественная комедия

Все любители театра приглашаются стать свидетелями рождения нового спектакля. Для этого Московский Молодёжный театр под руководством Народного артиста России Вячеслава Спесивцева в честь Дня артиста объявляет открытую репетицию премьерного спектакля "Божественная комедия" по классическому произведению великого итальянского поэта Данте Алигьери.

Увидеть из зала, как актеры работают над сложными ролями, как шлифуют непростые тексты, значит получить настоящий, "спесивцевский" мастер-класс. В репетиции примут участие лучшие актеры театра:

  • Валерий Бушуев,
  • Станислав Никулин,
  • Мария Штубер,
  • Диана Арахчян,
  • Рауль Таев,
  • Артём Аксёнов,
  • Ирина Мамукова,
  • Маргарита Никулина,
  • Андрей Кузьмин

и другие.

Блистательно, с тонким юмором играет свою роль — роль Смерти — заслуженная артистка России Людмила Бабаева. Вместе с ней, и самим Данте — его играет Василий Спесивцев — участники репетиции спустятся в разверстый Ад, и пройдут все его Девять кругов, чтобы спасти возлюбленную поэта — очаровательную красавицу Беатриче. Роль Беатриче исполняет актриса Анна Ломинская.

О начале записи на открытую репетицию в честь Дня актера будет объявлено заранее, следите за новостями сайта театра. Количество мест на открытую репетицию ограничено.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
