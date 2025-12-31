Семейный ужин превратился в кошмар: знакомство с невестой пошло не по плану

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" покажут 10 и 11 января в Театре на Трубной
Культура

10 и 11 января Театр а Трубной приглашает зрителей на спектакль "Семейный шкаф и его обитатели".

Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели

Режиссер — Роман Самгин.

История о сложных семейных узах и страхе отпустить близкого. Мать не готова принять, что её сорокалетний сын давно вырос. Знакомство с его невестой быстро превращается в напряжённый разговор, где всплывают скрытые тайны. После этой встречи жизни героев меняются навсегда, заставляя задуматься: бывает ли ложь во благо?

В главной роли: Елена Проклова.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
