10 и 11 января Театр а Трубной приглашает зрителей на спектакль "Семейный шкаф и его обитатели".
Режиссер — Роман Самгин.
История о сложных семейных узах и страхе отпустить близкого. Мать не готова принять, что её сорокалетний сын давно вырос. Знакомство с его невестой быстро превращается в напряжённый разговор, где всплывают скрытые тайны. После этой встречи жизни героев меняются навсегда, заставляя задуматься: бывает ли ложь во благо?
В главной роли: Елена Проклова.
Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.