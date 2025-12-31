В Театре на Малой Ордынке 18 января, 8 и 26 февраля покажут спектакль "Гарпагон, или Обманутый жених".
Премьера спектакля состоялась 17 декабря.
По комедии Ж.-Б. Мольера "Скупой".
Литературная редакция и монологи Леонида Якубовича.
Режиссер — народный артист России Валентин Клементьев.
Художник — Александр Цветной.
Художник по костюмам — Виктория Севрюкова.
В заглавной роли народные артисты России Михаил Кабанов/Леонид Якубович.
12+
Продолжительность 2 часа 30 минут с одним антрактом
Любовь и хитрость, ловкий обман и разоблачение, коварная интрига и хэппи энд, комические ситуации и философские монологи. Все это — в спектакле "Гарпагон, или Обманутый жених" в эффектном визуальном решении художников Александра Цветного и Виктории Севрюковой.
Забудьте о скуке и банальности! Погрузитесь в мир лирики и иронии в стиле эпохи классицизма. Где молодость бунтует против тирании, а сердца стремятся к свободе.
Клеант и Элиза, юные и влюбленные, сталкиваются с непреодолимой преградой — своим отцом Гарпагоном. Он — воплощение алчности, держащий своих детей в ежовых рукавицах. Его скупость доходит до абсурда: воровство овса у собственных лошадей — лишь вершина айсберга!
Но так ли однозначен этот скряга? Постановка представляет Гарпагона не просто жадным стариком, а настоящим интеллектуалом! Философом, чьи размышления о жизни и деньгах заставляют задуматься. Его любовь к золоту — это лишь маска, скрывающая ранимую душу.
В этой захватывающей истории смех и слезы переплетаются в единый клубок страстей. Здесь открывается мир, в котором даже самые отвратительные пороки могут вызвать понимание. Как это может быть? Все дело в монологах, сочиненных Леонидом Якубовичем, который выступил в этой постановке как соавтор Мольера.
Заглавную роль в двух составах играют два народных артиста — Михаил Кабанов и сам Леонид Якубович. При абсолютной непохожести этих актеров, есть момент, который объединяет их трактовки персонажа: и Гарпагон-Кабанов, и Гарпагон — Якубович вызывают не только смех, но и сочувствие.
Мир Гарпагона, каким его выстраивает сценограф Александр Цветной — стилизованная библиотека, настоящая обитель мыслителя, забитая фолиантами и прочими атрибутами кабинета европейского ученого. Здесь обитает человек, способный цитировать Теофраста, Менандра и даже Будду.
Эффектные красочные костюмы Виктории Севрюковой не преследуют строгой историчности. И все-таки Франция XVII-го века читается ясно: классика и европейский стиль присущи всем образам комедии.
Постановочная группа
Действующие лица и исполнители
Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.