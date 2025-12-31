Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Классическая комедия заиграла по-новому: жадный отец скрывает то, что никто не ожидал

Комедию "Скупой" поставили в новой сценической версии — Театр на Малой Ордынке
Культура

В Театре на Малой Ордынке 18 января, 8 и 26 февраля покажут спектакль "Гарпагон, или Обманутый жених".

Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Гарпагон, или Обманутый жених
Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Гарпагон, или Обманутый жених

Премьера спектакля состоялась 17 декабря.

По комедии Ж.-Б. Мольера "Скупой".

Литературная редакция и монологи Леонида Якубовича.

Режиссер — народный артист России Валентин Клементьев.

Художник — Александр Цветной.

Художник по костюмам — Виктория Севрюкова.

В заглавной роли народные артисты России Михаил Кабанов/Леонид Якубович.

12+

Продолжительность 2 часа 30 минут с одним антрактом

Любовь и хитрость, ловкий обман и разоблачение, коварная интрига и хэппи энд, комические ситуации и философские монологи. Все это — в спектакле "Гарпагон, или Обманутый жених" в эффектном визуальном решении художников Александра Цветного и Виктории Севрюковой.

Забудьте о скуке и банальности! Погрузитесь в мир лирики и иронии в стиле эпохи классицизма. Где молодость бунтует против тирании, а сердца стремятся к свободе.

Клеант и Элиза, юные и влюбленные, сталкиваются с непреодолимой преградой — своим отцом Гарпагоном. Он — воплощение алчности, держащий своих детей в ежовых рукавицах. Его скупость доходит до абсурда: воровство овса у собственных лошадей — лишь вершина айсберга!

Но так ли однозначен этот скряга? Постановка представляет Гарпагона не просто жадным стариком, а настоящим интеллектуалом! Философом, чьи размышления о жизни и деньгах заставляют задуматься. Его любовь к золоту — это лишь маска, скрывающая ранимую душу.

В этой захватывающей истории смех и слезы переплетаются в единый клубок страстей. Здесь открывается мир, в котором даже самые отвратительные пороки могут вызвать понимание. Как это может быть? Все дело в монологах, сочиненных Леонидом Якубовичем, который выступил в этой постановке как соавтор Мольера.

Заглавную роль в двух составах играют два народных артиста — Михаил Кабанов и сам Леонид Якубович. При абсолютной непохожести этих актеров, есть момент, который объединяет их трактовки персонажа: и Гарпагон-Кабанов, и Гарпагон — Якубович вызывают не только смех, но и сочувствие.

Мир Гарпагона, каким его выстраивает сценограф Александр Цветной — стилизованная библиотека, настоящая обитель мыслителя, забитая фолиантами и прочими атрибутами кабинета европейского ученого. Здесь обитает человек, способный цитировать Теофраста, Менандра и даже Будду.

Эффектные красочные костюмы Виктории Севрюковой не преследуют строгой историчности. И все-таки Франция XVII-го века читается ясно: классика и европейский стиль присущи всем образам комедии.

Постановочная группа

  • Режиссер: Валентин Клементьев
  • Художник-постановщик: Алекандр Цветной
  • Художник по костюмам: Виктория Севрюкова
  • Художник по свету: Алексей Наумов
  • Художник видео: Антон Гарькин
  • Хореограф: Софья Бородицкая

Действующие лица и исполнители

  • Гарпагон — Михаил Кабанов, Леонид Якубович,
  • Клеант — Дмитрий Воронин
  • Элиза- Полина Крюкова
  • Ансельм- Валентин Клементьев
  • Валер — Артур Походня
  • Марианна — Марина Иванова
  • Фрозина- Евдокия Германова, Ирина Зайцева
  • Жак- Захар Ронжин, Олег Чудницов
  • Лафлеш — Клим Кривоносенко, Никита Кашеваров
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
