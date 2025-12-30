Морозко вышел на сцену без бороды: зрителей ждёт совсем другая сказка

Премьера спектакля Морозко прошла 24 декабря на малой сцене Театра на Малой Ордынке

3, 4, 5 января и 7 февраля в Театре на Малой Ордынке покажут спектакль "Морозко" (6+).

Сцена из спектакля Театра на Малой Ордынке Морозко

"Морозко" — спектакль для всей семьи. Древний миф рассказан на новый лад — с песнями, танцами, скоморохами-рэперами-хипхоперами, волшебными снежинками и говорящим псом.

"Морозко" — один из любимейших сюжетов русского фольклора. Прототип новогоднего Деда Мороза, суровый, но справедливый хозяин зимы, отец Снегурочки, пожилой мужчина в шубе с седою бородою, который легким движением волшебного посоха превращает живые существа в ледяные статуи — фигура культовая и узнаваемая. Особенно по фильму 1964 года, который стал классикой детского кино.

Но не таков Морозко в театре на Ордынке! Здесь зрители увидят совершенно иного персонажа. Во-первых он молод и не носит бороду. Во-вторых, он немыслимо красив. В-третьих, он мечтает о любви. В-четвертых, он весь в белом.

Вот уже 500 лет в его владениях царит холод. Зима, зима, зима… Когда же наступит долгожданная весна и отогреет природу, жилища и сердца людей?

Только тогда, когда вечно молодой принц Морозко встретит и полюбит ту, кто отогреет его сердце.

Казалось бы, чего проще? Разве мало красоток, способных увлечь прекрасного принца?

Их как минимум три. Эксцентричная Регина, уплетающая бургеры, не обращая внимания на свою весьма крупную комплекцию. Неотразимая Виктория, озадаченная тренингами, челенджами и другими программами личностного роста. И, наконец, кроткая и нежная Аленка, тоскующая по своему папе, который однажды не вернулся из путешествия. Аленка доверительно беседует с папиным ружьем, хранящемся в шкафу. И все грамотные зрители догадываются, что если ружье висит на стене, то где-то оно непременно стрельнет. И все закончится победой добра.

