Спектакль Однажды вскрыл тайную сторону жизни рядом с Хармсом — зрители выходят ошеломлёнными

Спектакль "Однажды" покажут в январе на сцене Театра на Трубной

8 и 9 января на сцене Театра на Трубной зрителей ждет спектакль "Однажды".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under Public domain Сцена из спектакля Театра на Трубной Однажды

Авторское прочтение о судьбе Марины Дурново, женщины, прожившей рядом с Даниилом Хармсом. Это не биография в привычном смысле, а попытка по-новому взглянуть на историю их близости — тонкую, хрупкую и противоречивую. Постановка обращена к тем, кто ценит нестандартные формы сценического искусства и любит вопросы без однозначных ответов.