Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский кинопрокат в 2025 году показал впечатляющие результаты
Премьера спектакля Морозко прошла 24 декабря на малой сцене Театра на Малой Ордынке
Резкий перенос ёлки с улицы ускоряет осыпание хвои — Mein Schöner Garten
Гравитационные волны зафиксировали сигнал от необычного звездного события - NASA
Грушевый джем с тимьяном используют как соус к сырам — повара
В США рыбаки используют рождественские ёлки как укрытие для молоди
Конденсат в тёплом гараже повреждает металл авто
Мандарины могут вызвать изжогу при употреблении натощак — Глеб Астафьев
Нарколог Шуров: традиция напиваться в Новый год противоречит идее праздника

Спектакль Однажды вскрыл тайную сторону жизни рядом с Хармсом — зрители выходят ошеломлёнными

Спектакль "Однажды" покажут в январе на сцене Театра на Трубной
Культура

8 и 9 января на сцене Театра на Трубной зрителей ждет спектакль "Однажды".

Сцена из спектакля Театра на Трубной Однажды
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Театра на Трубной Однажды

Авторское прочтение о судьбе Марины Дурново, женщины, прожившей рядом с Даниилом Хармсом. Это не биография в привычном смысле, а попытка по-новому взглянуть на историю их близости — тонкую, хрупкую и противоречивую. Постановка обращена к тем, кто ценит нестандартные формы сценического искусства и любит вопросы без однозначных ответов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Еда и рецепты
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Недвижимость
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA Игорь Буккер Служебным авто президента России остаётся Aurus Senat Сергей Милешкин Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Последние материалы
Российский кинопрокат в 2025 году показал впечатляющие результаты
Премьера спектакля Морозко прошла 24 декабря на малой сцене Театра на Малой Ордынке
Резкий перенос ёлки с улицы ускоряет осыпание хвои — Mein Schöner Garten
Туристы сократили расходы на развлечения в Амстердаме
Спектакль "Однажды" покажут в январе на сцене Театра на Трубной
Немецкие военные тестируют тараканов с камерами — директор Стефан Вильгельм
Гравитационные волны зафиксировали сигнал от необычного звездного события - NASA
Маникюр с эффектом желе назван одним из главных трендов 2026 года — ND Mais
Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA
Грушевый джем с тимьяном используют как соус к сырам — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.