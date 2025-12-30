Спектакль Однажды вскрыл тайную сторону жизни рядом с Хармсом — зрители выходят ошеломлёнными

8 и 9 января на сцене Театра на Трубной зрителей ждет спектакль "Однажды".
Авторское прочтение о судьбе Марины Дурново, женщины, прожившей рядом с Даниилом Хармсом. Это не биография в привычном смысле, а попытка по-новому взглянуть на историю их близости — тонкую, хрупкую и противоречивую. Постановка обращена к тем, кто ценит нестандартные формы сценического искусства и любит вопросы без однозначных ответов.
