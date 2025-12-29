Счастливый день в жизни ребенка наступит на Малой Ордынке 2 января

Премьера в театре на Малой Ордынке: Детский альбом Чайковского

2 января театр на Малой Ордынке под руководством Эдуарда Боякова представляет премьеру музыкального спектакля для всей семьи "ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ ЧАЙКОВСКОГО".

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке is licensed under Public domain Детский альбом Чайковского в Театре на Малой Ордынке

Сцена театра превратится в волшебное пространство, погружающее маленьких зрителей и их родителей в оживший мир гениальной музыки Петра Ильича Чайковского. Стихи Виктора Лунина прекрасно ложатся на знаменитую, знакомую всем с детства музыку. Создается впечатление, что во времени протягиваются ниточки: Чайковский пишет музыку, проходит 100 лет, и поэт сочиняет слова к этой музыке. Минует еще четверть века — и рождается спектакль. Тексты Лунина не просто адекватны фортепианным пьесам — они раскрашивают их, украшают. А главное — позволяют исполнить их вокально. С пением "Детский альбом" приобретает новое измерение. Тем более, что в спектакле задействован живой оркестр, а исполнители — певцы, владеющие настоящим оперным вокалом.

Сюжет спектакля развивается в соответствии с драматургией "Детского альбома", самого знаменитого сборника классической музыки для детей: утро, день и вечер ребенка. В цикле просматривается несколько сюжетных и смысловых уровней: безудержная детская энергия в играх и танцах, мечты о путешествиях, открытие для себя культуры разных стран и даже такие серьезные темы как пробуждение личности, размышления о религии, радости юности, первые утраты, первая любовь.

Александр Легчаков, автор идеи, режиссер-постановщик:

Эмоциональная энергия детей в сочетании с художественным наслаждением и смысловым содержанием спектакля создают необыкновенный эффект от вхождения ребенка в пространство "Детского альбома". Мы приобщаем его к миру высших духовных ценностей отечественной и мировой культуры.

В течение часового представления дети окажутся свидетелями удивительных событий и приключений. Маленькие герои спектакля проснутся зимним морозным утром в уютном доме, познакомятся с добрыми феями музыки, побывают в Италии, Германии, Франции. Бравые деревянные солдатики, очаровательные куклы, шарманщик — все эти герои сюиты Чайковского предстанут перед публикой в виде персонажей спектакля.

Эдуард Бояков, художественный руководитель Нового Театра:

Погружение человека в пространство русского культурного кода должно начинаться с самых первых дней его жизни, с первых звуков, которые слышит ребенок — будь то колыбельная, народная песня, шедевры русской поэзии и музыки. Когда-то маленький Александр Пушкин, благодаря своей бабушке и знаменитой няне Арине Родионовне, начал постигать русский язык. Нашим детям тоже необходим шанс научиться русскому языку — истинному, а не тому суррогату, который они черпают из блогов. Мы обязаны приобщить их к языку высших ценностей, языку литературы и музыки. Именно такова задача спектакля "Детский альбом".

Музыка Петра Ильича Чайковского

Стихи Виктора Лунина

Режиссер-постановщик Александр Легчаков

В ролях артисты театра на Малой Ордынке.

0+

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта