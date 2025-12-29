Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый год в одном из московских театров: реальность переплетается с искрящимися иллюзиями

Окунитесь в феерию новогоднего волшебства в Московском театре иллюзии
Культура

В преддверии самого чудесного праздника года Московский театр иллюзии распахнет двери в мир чарующих новогодних приключений, созданных, чтобы подарить юным зрителям незабываемые мгновения.

Сцена из спектакля Московского театра иллюзии Сказка о белом тигре
Фото: Пресс-служба Московского театра иллюзии is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Московского театра иллюзии Сказка о белом тигре

Вас ждут встречи с любимыми сказочными героями:

И, конечно, предновогодняя суета и задорная анимация в фойе театра, где вас встретят долгожданные Дед Мороз и Снегурочка!

Новогодняя сказка будет жить в театре с 25 декабря по 11 января.

Подарите себе и своим близким посещение самого необыкновенного театра Москвы, где магия становится явью, а волшебство обретает дом!

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Окунитесь в феерию новогоднего волшебства в Московском театре иллюзии
