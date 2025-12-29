Новый год в одном из московских театров: реальность переплетается с искрящимися иллюзиями

В преддверии самого чудесного праздника года Московский театр иллюзии распахнет двери в мир чарующих новогодних приключений, созданных, чтобы подарить юным зрителям незабываемые мгновения.
Вас ждут встречи с любимыми сказочными героями:
И, конечно, предновогодняя суета и задорная анимация в фойе театра, где вас встретят долгожданные Дед Мороз и Снегурочка!
Новогодняя сказка будет жить в театре с 25 декабря по 11 января.
Подарите себе и своим близким посещение самого необыкновенного театра Москвы, где магия становится явью, а волшебство обретает дом!
