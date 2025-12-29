Сказки для взрослых и фантастика для детей: новогодние каникулы в театре Модерн для всей семьи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новогодние праздники в Московском драматическом театре "Модерн" стартуют 2 января с показа комедийного спектакля "Сказки для взрослых".

Сцена из спектакля театра Модерн Затерянный мир
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Ирина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Это несколько ярких историй по знаменитым сказочным сюжетам: "Пиноккио", "Пряничный домик", "Человек-невидимка", "Три дикие индюшки в ожидании кукурузных початков", "Страсть Мэрлина", "Поездка в санях". В этих короткометражных пьесах всем известные сказки обретают совсем новое — абсолютно не волшебное, но актуальное — звучание. В них — поиск истины и вера в мечту, стремление к чудесам и реальность жизни.

А на основной сцене "Модерна" 2, 4 и 6 января сыграют главный хит последних двух сезонов — "Скотный двор" по повести Джорджа Оруэлла. Главные герои постановки — звери, но спектакль Юрия Грымова исключительно о людях, о природе их поступков, о том, как легко скатиться до животных инстинктов и как сложно порою оставаться Человеком.

Для детей в театре "Модерн" с 3 января и каждый день захватывающие приключения и космические баталии. "Затерянный мир"- спектакль по роману Артура Конан Дойла с гигантскими динозаврами, ящерами и гориллами, в котором маленькие зрители получат возможность ощутить себя настоящими героями. Отправиться в дикие джунгли в поисках динозавров можно 4, 5, 7 и 9 января.

А 3, 6 и 10 января можно будет слетать в космос. "Вселенная Руми" — музыкальный спектакль для всей семьи, в котором есть все, что так любят поклонники фантастического жанра: космос, инопланетяне, трехметровые роботы, огнедышащие драконы. Это история об инопланетном герое Руми и его московских друзьях, спасающих Землю от межгалактического зла.

В праздничные дни театр Модерн буквально утопает в новогодней иллюминации. Невероятно богатое убранство исторического особняка на Спартаковской площади — еще один повод посетить театр, окунуться в красоту и зарядиться незабываемым настроением на весь год.

