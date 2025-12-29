Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почва для пуансеттии должна оставаться слегка влажной без застоя воды — Actualno
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
Выбросы после 2065 года становятся ключевым фактором роста уровня моря — Earth
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых

Папа в паутине Театра Всеволода Шиловского: зритель до самого кончика спектакля не знает, чем он закончится

Комедию Папа в паутине поставили по пьесе Рэя Куни — Театр Шиловского
Культура

8 января и 6 февраля в 19:00 в Московском театре Всеволода Шиловского состоятся показы комедии "Папа в паутине" по пьесе Рэя Куни "Слишком женатый таксист-2".

Сцена из спектакля Театра Шиловского Папа в паутине
Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Театра Шиловского Папа в паутине

Это спектакль, в котором много ярких образов, юмора и импровизации, он рекомендован тем, кто готов оказаться в паутине головокружительного комедийного сюжета, лабиринт невероятных коллизий и абсурдных ситуаций, где на каждом повороте вас ждёт взрыв хохота и неминуемое осознание — как хрупок наш идеальный мир.

"Автор так замечательно строит сюжет, что зритель до самого кончика спектакля не знает, чем закончится эта постановка", - говорил режиссёр Всеволод Шиловский.

В центре сюжета — Джон Смит — невероятно занятой таксист и… образцовый семьянин. Вот уже 18 лет у него две семьи, и ни одна из жён не догадывается о существовании другой. Его жизнь — это жонглирование графиками, подарками и легендами. Но в цифровую эпоху даже самому виртуозному обманщику грозит грандиозный провал. Когда правда начинает всплывать в мировой "паутине", Джону приходится пуститься в самую безумную и смешную гонку за спасением своей двойной жизни. Удастся ли ему выкрутиться на этот раз?

Блистательная комедия Рэя Куни в постановке народного артиста России Всеволода Шиловского — это каскад остроумных диалогов, невероятных ситуаций и виртуозной игры актёров. Это спектакль о том, как легко запутаться в собственной лжи и как сложно — с юмором и достоинством из неё выбраться.

"Папа в паутине" (16+), продолжительность — 2 часа 30 минут (с одним антрактом), Театр Всеволода Шиловского, ул. Петровка, д.17, стр.2

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин Шнековые вездеходы начали разрабатывать в СССР в 1960-х Сергей Милешкин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Последние материалы
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Воду использовали для подъёма блоков при строительстве пирамид
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых
Комедию Папа в паутине поставили по пьесе Рэя Куни — Театр Шиловского
Тёплая грядка ускоряет старт огурцов на 3 недели
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.