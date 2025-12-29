Папа в паутине Театра Всеволода Шиловского: зритель до самого кончика спектакля не знает, чем он закончится

8 января и 6 февраля в 19:00 в Московском театре Всеволода Шиловского состоятся показы комедии "Папа в паутине" по пьесе Рэя Куни "Слишком женатый таксист-2".

Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского is licensed under Public domain Сцена из спектакля Театра Шиловского Папа в паутине

Это спектакль, в котором много ярких образов, юмора и импровизации, он рекомендован тем, кто готов оказаться в паутине головокружительного комедийного сюжета, лабиринт невероятных коллизий и абсурдных ситуаций, где на каждом повороте вас ждёт взрыв хохота и неминуемое осознание — как хрупок наш идеальный мир.

"Автор так замечательно строит сюжет, что зритель до самого кончика спектакля не знает, чем закончится эта постановка", - говорил режиссёр Всеволод Шиловский.

В центре сюжета — Джон Смит — невероятно занятой таксист и… образцовый семьянин. Вот уже 18 лет у него две семьи, и ни одна из жён не догадывается о существовании другой. Его жизнь — это жонглирование графиками, подарками и легендами. Но в цифровую эпоху даже самому виртуозному обманщику грозит грандиозный провал. Когда правда начинает всплывать в мировой "паутине", Джону приходится пуститься в самую безумную и смешную гонку за спасением своей двойной жизни. Удастся ли ему выкрутиться на этот раз?

Блистательная комедия Рэя Куни в постановке народного артиста России Всеволода Шиловского — это каскад остроумных диалогов, невероятных ситуаций и виртуозной игры актёров. Это спектакль о том, как легко запутаться в собственной лжи и как сложно — с юмором и достоинством из неё выбраться.

"Папа в паутине" (16+), продолжительность — 2 часа 30 минут (с одним антрактом), Театр Всеволода Шиловского, ул. Петровка, д.17, стр.2