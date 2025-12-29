Спектакль Дон Жуан вскрывает пустоту человека

В Театре на Трубной покажут неожиданную версию классики

5 и 6 января в Театре на Трубной покажут премьерный спектакль "Дон Жуан" по трагикомедии Мольера.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under Public domain Сцена из спектакля Театра на Трубной Дон Жуан

Спектакль становится приглашением к честному разговору о внутренней пустоте человека, утратившего опору и веру. Дон Жуан здесь — не просто искусный соблазнитель и язвительный провокатор, а фигура вне эпохи: он одинаково узнаваем вчера, сегодня и завтра. В бесконечной погоне за страстью, новыми ощущениями и мнимой любовью он стремится заполнить пустоту, но всякий раз натыкается лишь на её эхо.

Постановка смело выносит на первый план темы, которые редко звучат вслух: что значит верить и можно ли жить без смысла, где проходит граница между желанием и любовью, и каково место человека среди других людей.