Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почва для пуансеттии должна оставаться слегка влажной без застоя воды — Actualno
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
Выбросы после 2065 года становятся ключевым фактором роста уровня моря — Earth
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых

Спектакль Дон Жуан вскрывает пустоту человека

В Театре на Трубной покажут неожиданную версию классики
Культура

5 и 6 января в Театре на Трубной покажут премьерный спектакль "Дон Жуан" по трагикомедии Мольера.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Дон Жуан
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Театра на Трубной Дон Жуан

Спектакль становится приглашением к честному разговору о внутренней пустоте человека, утратившего опору и веру. Дон Жуан здесь — не просто искусный соблазнитель и язвительный провокатор, а фигура вне эпохи: он одинаково узнаваем вчера, сегодня и завтра. В бесконечной погоне за страстью, новыми ощущениями и мнимой любовью он стремится заполнить пустоту, но всякий раз натыкается лишь на её эхо.

Постановка смело выносит на первый план темы, которые редко звучат вслух: что значит верить и можно ли жить без смысла, где проходит граница между желанием и любовью, и каково место человека среди других людей.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Садоводство, цветоводство
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Наука и техника
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин Шнековые вездеходы начали разрабатывать в СССР в 1960-х Сергей Милешкин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Последние материалы
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Воду использовали для подъёма блоков при строительстве пирамид
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых
Комедию Папа в паутине поставили по пьесе Рэя Куни — Театр Шиловского
Тёплая грядка ускоряет старт огурцов на 3 недели
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.