Больше не символ праздника: как новогодние шоу на ТВ превратились в пустой фон

Сергей Соседов: новогодние телеэфиры лишились своего смысла

Новогодние телевизионные эфиры утратили ценность из-за отсутствия настоящих песен, которые могли бы запоминаться и жить годами, считает журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. О деградации праздничного телевизионного формата он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Празднование Нового года

Соседов заявил, что главная проблема современных новогодних телеэфиров заключается не в однообразии артистов, а в полном обесценивании музыкального наполнения. По его словам, праздничные концерты больше не выполняют культурную функцию и не формируют эмоциональную связь со зрителем.

"В этом все дело, что нет песен, а то, что нет новых лиц на телевидении или их очень мало, это уже другой разговор. Песни часто неинтересные, не того уровня, не того масштаба, вторичные в музыкальном плане, банальные по сюжету, все время какая-то любовь, просто чушь, банальная такая чушь. Просто нет красивых песен", — сказал журналист.

Он отметил, что ключевые новогодние форматы, которые раньше были символами праздника, сегодня утратили свое содержание. Даже те немногие удачные композиции, которые попадают в эфир, растворяются в общем потоке.

"Это никакая не "Песня года", это чистая профанация, как я говорю, понты. Песен-то нет там любимых вообще, там только какие-то странные песни, чаще новые песни, которых вообще никто не слышал. Хороших песен там звучит раз-два и обчелся, может быть, две-три песни", — отметил Соседов.

