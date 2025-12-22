Каждый день как чудо: театр Модерн покажет самый жизнеутверждающий спектакль Грымова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

"Тебя никто никогда не обнимал?…"

Сцена из спектакля театра Модерн Вероника решает
Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under Public domain
Сцена из спектакля театра Модерн Вероника решает

31 декабря театр Модерн сыграет спектакль Юрия Грымова "Вероника решает" — драму со счастливым концом, в которой побеждают Вера, Надежда, Любовь.

За основу взят мировой бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо, его самый продаваемый роман "Вероника решает умереть". В своей постановке Юрий Грымов поменял канву повествования, ввел новых персонажей, но главный смысл произведения остался неизменным — нет ничего важнее и ценнее жизни. Спектакль буквально пронизан жизнелюбием и верой в человека.

Как посмотреть в лицо собственным страхам и отчаянию? На что способна настоящая Любовь и Надежда? Как вновь поверить в свои силы и научиться доверять людям? Трогательное произведение о человеческом существовании: комедия и драма, смех и слезы — всё, как в реальной жизни.

"Для меня это самый жизнеутверждающий бестселлер Коэльо. Мы должны верить в свою жизненную силу. Нужно научиться ценить жизнь. Любовь и люди, которые нас окружают, помогут нам справиться с любыми трудностями". Юрий Грымов

"Вероника решает" — это спектакль-праздник: буйство звука и света, уникальные по красоте костюмы и, как всегда у Грымова, много великолепной музыки — от "Лунной сонаты" в живом исполнении Анастасии Сычёвой до Scorpions и Status Quo.

Режиссер: Юрий Грымов

В ролях:

  • Анастасия Сычева,
  • Дмитрий Бозин (заслуженный артист РФ),
  • Надежда Меньшова,
  • Александр Борисов,
  • Роман Зубрилин,
  • Леонид Трегуб (заслуженный артист России),
  • Любовь Новак (заслуженная артистка РСФСР),
  • Мария Орлова,
  • Анна Нахапетова,
  • Лев Смирнов,
  • Марианна Канивец,
  • Александр Жуков.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
