Каждый день как чудо: театр Модерн покажет самый жизнеутверждающий спектакль Грымова

"Тебя никто никогда не обнимал?…"

Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under Public domain Сцена из спектакля театра Модерн Вероника решает

31 декабря театр Модерн сыграет спектакль Юрия Грымова "Вероника решает" — драму со счастливым концом, в которой побеждают Вера, Надежда, Любовь.

За основу взят мировой бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо, его самый продаваемый роман "Вероника решает умереть". В своей постановке Юрий Грымов поменял канву повествования, ввел новых персонажей, но главный смысл произведения остался неизменным — нет ничего важнее и ценнее жизни. Спектакль буквально пронизан жизнелюбием и верой в человека.

Как посмотреть в лицо собственным страхам и отчаянию? На что способна настоящая Любовь и Надежда? Как вновь поверить в свои силы и научиться доверять людям? Трогательное произведение о человеческом существовании: комедия и драма, смех и слезы — всё, как в реальной жизни.

"Для меня это самый жизнеутверждающий бестселлер Коэльо. Мы должны верить в свою жизненную силу. Нужно научиться ценить жизнь. Любовь и люди, которые нас окружают, помогут нам справиться с любыми трудностями". Юрий Грымов

"Вероника решает" — это спектакль-праздник: буйство звука и света, уникальные по красоте костюмы и, как всегда у Грымова, много великолепной музыки — от "Лунной сонаты" в живом исполнении Анастасии Сычёвой до Scorpions и Status Quo.

Режиссер: Юрий Грымов

В ролях: