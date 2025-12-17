Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С новогодней ёлкой в мир чудес: Лига волшебников откроет тайны магии

Шоу значительных фокусов: не пропустите "Лигу волшебников" в Театре на Трубной
Культура

С 24 декабря по 7 января Театр на Трубной приглашает на Новогоднюю ёлку: Лига волшебников.

Афиша Новогодней ёлки: Лига волшебников в Театре на Трубной
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной is licensed under Public domain
Афиша Новогодней ёлки: Лига волшебников в Театре на Трубной

Зимние праздники — время, когда воздух буквально наполнен чудесами, и именно в эти дни вы сможете перенестись в мир настоящей магии. "Лига волшебников" приглашает детей и взрослых в увлекательное путешествие по новогодней сказке!

Вас ждёт мистическое шоу от лучших иллюзионистов России — артистов, покоривших зрителей по всему миру: от Германии и Франции до Южной Кореи, США и Монако. Участники международных талант-шоу, обладатели более 30 престижных наград и представители России на Чемпионате мира по фокусам в Канаде 2022 года собрали свои самые яркие номера в одном шоу.

Вы увидите искусство, скрытое за завесой тайны: эффектные трюки, тонкий иллюзионный обман, волшебные превращения и, конечно, новогодние сюрпризы, которые создают настроение. Ведь для "Лиги волшебников" фокусы — это способ вернуть каждому ощущение чуда.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
