21 декабря в Москве: встречаем Золушку и новую театральную инициативу

Проект "Театр — большая семья!": стартует бесплатное театральное мероприятие

На состоявшемся 17-19 ноября с. г. Форуме СТД ЦФО в г. Рязани Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев выступил с предложением театрам России обратить внимание на демографическую ситуацию в стране, сосредоточиться на семейных ценностях. Он напомнил, как президент Путин в послании 2024 года сказал, что многодетная семья должна стать нормой и предложил театрам чаще обращаться к сюжетам, где разрешаются семейные проблемы, отношения между поколениями, братьями и сестрами.

Афиша благотворительного проекта Театр - большая семья

Московский Молодежный театр п/р В. Спесивцева откликнулся на выступление Игоря Щеголева и дал старт театральному проекту "Театр — большая семья!". К проекту подключились Союз отцов города Москвы, благотворительный Фонд "Петровка, 38" и объединение многодетных семей Москвы "РОО ОМСМ".

Проект "Театр — большая семья!" начнет свою работу постановкой "Золушка", который состоится 21 декабря 2025 года в 11.00 часов, куда бесплатно пригласят многодетные семьи Москвы и Подмосковья.

В спектакле примет участие актриса Московского молодежного театра п/р В. Спесивцева, мастер сцены и многодетная мама Мария Штубер! Она исполнит роль Мамы Золушки.