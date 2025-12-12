Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Краснодарский край столкнулся с топливным кризисом — ЕМИСС
Учёные обнаружили движение тёплой воды к линии заземления ледника Дотсона — Earth
Трамп призывает не к отказу от ядерного оружия, а к его сокращению — политолог Живов
Изменение условий семейной ипотеки повлияет на рынок новостроек зимой 2025–2026
Экспорт сала из России в 2025 году вырос на 38% по выручке
Новая противодроновая система станет оружием будущего — аналитик Герасимов
Всероссийский атаман выступил на Совете по военно‑патриотическому воспитанию
Рост цен на ОСАГО связан с волной страховых мошенничеств — автоэксперт Ладушкин
Лариса Долина заявила, что музыка спасает от всего плохого

21 декабря в Москве: встречаем Золушку и новую театральную инициативу

Проект "Театр — большая семья!": стартует бесплатное театральное мероприятие
Культура

На состоявшемся 17-19 ноября с. г. Форуме СТД ЦФО в г. Рязани Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев выступил с предложением театрам России обратить внимание на демографическую ситуацию в стране, сосредоточиться на семейных ценностях. Он напомнил, как президент Путин в послании 2024 года сказал, что многодетная семья должна стать нормой и предложил театрам чаще обращаться к сюжетам, где разрешаются семейные проблемы, отношения между поколениями, братьями и сестрами.

Афиша благотворительного проекта Театр - большая семья
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра is licensed under Public domain
Афиша благотворительного проекта Театр - большая семья

Московский Молодежный театр п/р В. Спесивцева откликнулся на выступление Игоря Щеголева и дал старт театральному проекту "Театр — большая семья!". К проекту подключились Союз отцов города Москвы, благотворительный Фонд "Петровка, 38" и объединение многодетных семей Москвы "РОО ОМСМ".

Проект "Театр — большая семья!" начнет свою работу постановкой "Золушка", который состоится 21 декабря 2025 года в 11.00 часов, куда бесплатно пригласят многодетные семьи Москвы и Подмосковья.

В спектакле примет участие актриса Московского молодежного театра п/р В. Спесивцева, мастер сцены и многодетная мама Мария Штубер! Она исполнит роль Мамы Золушки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Сейчас читают
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Авто
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева Лунный реголит содержит ионы земной атмосферы — University of Rochester Александр Рощин Грузовик УльЗиС-253 стал катализатором промышленности и ушел в небытие Сергей Милешкин
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Водителям готовиться к удару: новые штрафы 2026 года окажутся самыми жёсткими за последние годы
Последние материалы
Краснодарский край столкнулся с топливным кризисом — ЕМИСС
Витамин С ослабляет вред организму от загрязнения воздуха — Environment International
Добавление овощей снижает риск болезней у собак — учёные из Гарварда
Напряжённые икры влияют на колени, стопы и поясницу — Prevention
Томатный суп готовят из пассаты и томатной пасты
Кошки могут переносить паразитов при совместном сне
Правильная сушка семян предотвращает от плесени при хранении
Учёные обнаружили движение тёплой воды к линии заземления ледника Дотсона — Earth
Трамп призывает не к отказу от ядерного оружия, а к его сокращению — политолог Живов
Изменение условий семейной ипотеки повлияет на рынок новостроек зимой 2025–2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.