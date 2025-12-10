Игроки: наследие мастера. Спектакль Всеволода Шиловского по Гоголю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

12, 19 декабря в 19:00 и 4 января в 16:00 и 19:00 в Московском театре Всеволода Шиловского пройдут показы постановки "Игроки".

Сцена из спектакля Московского театра-студии Всеволода Шиловского Игроки
Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского is licensed under Public domain
Сцена из спектакля Московского театра-студии Всеволода Шиловского Игроки

В память о классике театрального искусства, художественном руководителе театра Всеволоде Шиловском (3.06.1938 — 26.11.2024), чья жизнь и творчество стали его главной легендой, артисты представляют одну из его работ.

Это спектакль в традициях мхатовской школы, где главное — глубина характеров, отточенность диалогов и мощь актёрского ансамбля. Николай Гоголь был одним из любимых авторов Всеволода Шиловского, который отмечал: "Гоголь подарил нам социальный детектив, и мы не меняем в нём даже запятой. В спектакле "Игроки” нет вторых исполнителей — все участники центральные. И зритель буквально погружается в атмосферу этого гениального писателя".

Премьера, сыгранная в 2023 году, была тепло встречена публикой. Без нарочитых современных приёмов, через виртуозное перевоплощение, артисты раскрывают вечную и острую сатиру Гоголя, делая её невероятно живой и актуальной.

Герои спектакля наделены неповторимым обаянием и особым шармом, присущим всем жуликам, желающим обобрать до нитки каждого, кто попадается им на пути. Компания матёрых карточных шулеров встречается с опытным аферистом. Объединят ли они силы ради большой наживы, или их ждёт финал, достойный пера гения?

Постановка "Игроки" даёт возможность прочувствовать всю палитру гоголевской истории — от искромётного юмора до почти детективного напряжения.

В спектакле заняты: Сергей Рожнов, Елисей Смолин, Александр Сибирцев, Александр Гурьянов, Александр Лавров, Евгения Ядрец, Арина Коренец.

Спектакль "Игроки" (12+), 12. 12, 19. 12 в 19:00, 4.01.2026 в 16:00, 19:00, Театр Всеволода Шиловского, ул. Петровка 17, стр. 2, продолжительность: 1 ч. 30 мин. (без антракта)

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
