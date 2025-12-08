Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Премьера Цветы для Элджернона. 30 лет спустя: в театре Модерн на высоком спросе играют по три спектакля в месяц

Новый спектакль театра "Модерн" пользуется у зрителей успехом
Культура

12 и 19 декабря в театре Модерн состоятся очередные показы премьерного спектакля Юрия Грымова "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя".

Сцена из спектакля театра Модерн Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under Public domain
Сцена из спектакля театра Модерн Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

Смелость создателей постановки заключается в том, что в центре сюжета герои американского писателя Дэниэла Киза, но эту историю Киз не писал. На сцене развернется совершенно новая, оригинальная фантазия на тему, как могла бы сложиться судьба Чарли Гордона спустя 30 лет. Пьесу специально для театра "Модерн" написала драматург Марина Сулчани.

Юрий Грымов: "Я готовил это художественное высказывание одиннадцать лет. Спектакль "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя" раскрывает взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Мир меняется, но стремление человека к любви, пониманию, принятию никогда не изменится. Любовь — великий дар, который мы призваны сохранить".

За 30 лет ученые нашли способ, как повысить интеллект Чарли Гордона, но получили побочный эффект — расщепление личности. Каким он вернется в современный мир и как воспримет своих резко постаревших друзей? Алиса несчастна в браке и живет с угрызениями совести. Профессор Барт — фанат своего дела, но какой-то недобрый: научный эксперимент для него превыше человеческой жизни. Лучшая подруга Чарли — Фей — пережила личную трагедию и эмоционально сломлена. Вопросы нравственности в этом современном мире звучат как никогда актуально.

Отсылка к другому бестселлеру Киза — "Множественные умы Билли Миллигана" — делает постановку Грымова еще более многослойной и остросюжетной. В итоге получилась сложносочиненная фантазия в стиле хай-тек. Тут и ростовые куклы-мыши, и огромные световые краны-роботы, и летающий над головами зрителей шар-дрон.

Роль Чарли — он же Билли Миллиган, он же еще 5 сущностей — одна из самых ярких и сложных работ актера "Модерна" Александра Серикова. В роли Алисы на сцене театра дебютировала заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова.

Ближайшие показы спектакля — 8, 11 и 24 января.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

  • Александр Сериков,
  • Людмила Погорелова,
  • Константин Конушкин,
  • Надежда Меньшова,
  • Александр Борисов,
  • Алексей Багдасаров.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
