Как простая девушка Суламифь изменит ход событий: интерактивный спектакль о Царе Соломоне

В воскресенье, 14 декабря, в 14:00 (мск) в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева с участием студий театра покажут спектакль "Царь Соломон".
В спектакле из проекта "Библия для детей" Народного артиста России В. С. Спесивцева юного зрителя ждет знакомство с мудрым царем Соломоном, простой девушкой Суламифь и злой царицей Астис.
Постановка интерактивная: дети сами примут участие в спектакле, а как именно, расскажет перед началом действия играющая Ангела актриса Диана Арахчан.
Продолжительность спектакля: 45 минут
6+
Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.