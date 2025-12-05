Как простая девушка Суламифь изменит ход событий: интерактивный спектакль о Царе Соломоне

Царь Соломон: волшебный мир сказки ждет юных зрителей на интерактивном спектакле

В воскресенье, 14 декабря, в 14:00 (мск) в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева с участием студий театра покажут спектакль "Царь Соломон".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Царь Соломон

В спектакле из проекта "Библия для детей" Народного артиста России В. С. Спесивцева юного зрителя ждет знакомство с мудрым царем Соломоном, простой девушкой Суламифь и злой царицей Астис.

Постановка интерактивная: дети сами примут участие в спектакле, а как именно, расскажет перед началом действия играющая Ангела актриса Диана Арахчан.

Продолжительность спектакля: 45 минут

6+