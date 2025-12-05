Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как простая девушка Суламифь изменит ход событий: интерактивный спектакль о Царе Соломоне

Царь Соломон: волшебный мир сказки ждет юных зрителей на интерактивном спектакле
Культура

В воскресенье, 14 декабря, в 14:00 (мск) в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева с участием студий театра покажут спектакль "Царь Соломон".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Царь Соломон
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Царь Соломон

В спектакле из проекта "Библия для детей" Народного артиста России В. С. Спесивцева юного зрителя ждет знакомство с мудрым царем Соломоном, простой девушкой Суламифь и злой царицей Астис.

Постановка интерактивная: дети сами примут участие в спектакле, а как именно, расскажет перед началом действия играющая Ангела актриса Диана Арахчан.

Продолжительность спектакля: 45 минут

6+

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
