В театре Модерн покажут "Войну и мир" с участием хора Свешникова

10 декабря в театре "Модерн" состоится показ масштабного спектакля режиссёра Юрия Грымова "Война и мир".

Фото: Пресс-служба театра Модерн Сцена из спектакля театра Модерн Война и мир

"Ежели бы не было страданий, человек не знал бы себя самого…"

Размах постановки поражает: действие происходит не только на сцене, но и в других пространствах особняка на Спартаковской площади; на сцену выйдут около семидесяти человек, в том числе Хор имени Свешникова, который на протяжении всего спектакля исполняет православные духовные песнопения и композиции западноевропейской музыки.

Любовь и страсть, светские рауты и мир простых людей, духовные поиски и жизненные драмы, смена мировоззрений и обретение истинных смыслов, дни мира и войны — все эти грани романа-эпопеи Льва Толстого перенесены на театральную сцену. При этом главный акцент сделан на истории Пьера Безухова, на его превращении из "западника" в русского патриота, из Пьера в Петра Кирилловича. В образе этого человека, живущего в сомнениях, смятении и поиске истинного пути, отражается вся Россия начала XIX века.

Специально для этого спектакля художник Ирэна Белоусова (лауреат двух премий "Золотая Маска") создала 423 костюма — военные мундиры и бальные наряды высшего света, которые детально отражают эпоху.

"Война и мир" — абсолютный хит в репертуаре театра "Модерн". На основе этой постановки Юрий Грымов снял киноверсию спектакля. Показы спектакля-кино "Война и мир" проходят в малом зале театра "Модерн".

В ролях:

Александр Колесников,

Александра Плетнева,

Александр Толмачёв,

Любовь Новак,

Алексей Багдасаров,

Юрий Анпилогов,

Вадим Пинский,

Шамиль Мухамедов,

Мария Орлова,

Марина Дианова

и др.