Тема обновления пушкинских карт поднялась на ключевую высоту культурной повестки

Иногда судьбу большой федеральной программы определяет один, казалось бы, простой шаг — вовремя подать заявление. Именно так сегодня обстоят дела с "Пушкинской картой", которая в ближайшие месяцы перейдёт под управление нового оператора. И чтобы молодёжь не потеряла доступ к культурным событиям, владельцам карт нужно заранее оформить перевыпуск.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области Совещание под председательством заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева

Что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года оператором программы станет Банк ВТБ (ПАО), который сменит АО "Почта Банк". Карты старого образца продолжат действовать до 31 декабря 2025 года, однако для их обновления предусмотрены строгие сроки.

подать заявление на перевыпуск необходимо до 28 декабря 2025 года включительно;

если не успеть — повторно сделать это можно будет уже после смены оператора, с 1 января 2026 года.

Ключевое внимание — к переходу на новые карты

Тема перевыпуска стала главной на совещании по реализации федеральной программы, прошедшем в формате ВКС под председательством заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева. В обсуждении участвовали представители всех муниципальных образований региона.

Заместитель губернатора подчеркнул, что важно не просто развивать культурную афишу, а обеспечить техническую готовность к переходу.

"Мы постоянно совершенствуем работу по подключению молодежи к программе, наполнению афиш учреждений культуры актуальными мероприятиями. Но сейчас в фокусе нашего внимания есть еще одна важная тема — перевыпуск пушкинских карт" — обратился Андрей Фатеев к участникам совещания. — В связи с этим прошу вас, уважаемые руководители, взять на контроль переход держателей карт к новому оператору, чтобы в 2026 году наша молодежь продолжила беспрепятственно пользоваться возможностями федеральной программы.

Как проще всего подать заявление

Самый удобный способ обновить карту — мобильное приложение "Госуслуги Культура", где размещены инструкции, сроки и порядок перевыпуска. Процедура занимает несколько минут и позволяет избежать обращений в офисы банков.

Ростовская область в проекте

Регион участвует в программе "Пушкинская карта" с сентября 2021 года и остаётся одним из наиболее активных в стране.

711 учреждений культуры подключено к проекту;

393 799 юных жителей области в возрасте 14-22 лет уже пользуются картами;

за 10 месяцев 2025 года оформлено 455 169 билетов по программе.

Переход к новому оператору — не просто техническая формальность, а важный шаг, от которого зависит доступ молодежи к культурной жизни региона. Чтобы сохранить этот непрерывный поток возможностей, владельцам карт достаточно вовремя подать заявление на перевыпуск. Чем раньше это будет сделано, тем спокойнее пройдет переход, а значит, в 2026 году молодые дончане смогут продолжить открывать для себя театры, музеи и концерты так же свободно, как и раньше.