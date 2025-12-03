Звёздное наследие Всеволода Шиловского: память о руководителе живет в новых постановках его театра

Спектакль, посвященный Всеволоду Шиловскому, продолжает удивлять зрителей

26 ноября ушёл из жизни Всеволод Николаевич Шиловский. 30 ноября состоялись похороны мастера. Несмотря на тяжесть прощания, артисты Театра Всеволода Шиловского не остановили репертуарную и гастрольную деятельность. Прошли показы спектаклей в Мичуринске, Тамбове, впереди — Липецк. Играть во что бы то ни стало и делать это как в последний раз — один из главных заветов педагога, великого артиста и режиссёра своим ученикам.

Фото: Пресс-служба Московского театра-студии Всеволода Шиловского Звезда, посвященная Всеволоду Шиловскому

В Мичуринске состоялась закладка именной звезды в честь Всеволода Николаевича Шиловского. Открытие памятного знака — акт признания зрительского почитания, уважения и любви к народному артисту РСФСР — сопровождалось овациями публики.

В Тамбове спектакль "Не покидай меня" — одна из самых ярких работ режиссёра — начался с минуты молчания. Постановка по пьесе Алексея Дударева получила диплом фестиваля "Виват, театр!" с формулировкой "За верность традициям русского психологического театра". Жюри отметило этот спектакль как один из лучших среди работ профессиональных театров, представленных на фестивале-конкурсе.

По словам режиссёра, постановка — "о том, чего забыть нельзя". В центре сюжета — пронзительная история женского батальона, которого к бою готовит капитан Пётр Михасев, в прошлом учитель физики. Это рассказ о подвиге молодёжи, заплатившей жизнью за спасение будущих поколений от фашизма.

Спектакль удостоился множества наград, в числе которых: "Приз главного редактора" Театральной премии МК, особое упоминание в списке "100 лучших спектаклей сезона 2023-2024" по версии Российской Национальной театральной премии и Фестиваля "Золотая маска", благодарность директора XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (Республика Беларусь). Также эта постановка была выбрана к показу экспертами фестиваля "Золотой Витязь" в ноябре 2025 года.

Спектакль "Не покидай меня" — о силе духа и любви к своей Родине — покажут 2 декабря в Липецке, а 5 декабря — в Москве, на сцене Московского театра Всеволода Шиловского (ул. Петровка, 17, стр.2).