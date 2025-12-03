Звёздное наследие Всеволода Шиловского: память о руководителе живет в новых постановках его театра

26 ноября ушёл из жизни Всеволод Николаевич Шиловский. 30 ноября состоялись похороны мастера. Несмотря на тяжесть прощания, артисты Театра Всеволода Шиловского не остановили репертуарную и гастрольную деятельность. Прошли показы спектаклей в Мичуринске, Тамбове, впереди — Липецк. Играть во что бы то ни стало и делать это как в последний раз — один из главных заветов педагога, великого артиста и режиссёра своим ученикам.
В Мичуринске состоялась закладка именной звезды в честь Всеволода Николаевича Шиловского. Открытие памятного знака — акт признания зрительского почитания, уважения и любви к народному артисту РСФСР — сопровождалось овациями публики.
В Тамбове спектакль "Не покидай меня" — одна из самых ярких работ режиссёра — начался с минуты молчания. Постановка по пьесе Алексея Дударева получила диплом фестиваля "Виват, театр!" с формулировкой "За верность традициям русского психологического театра". Жюри отметило этот спектакль как один из лучших среди работ профессиональных театров, представленных на фестивале-конкурсе.
По словам режиссёра, постановка — "о том, чего забыть нельзя". В центре сюжета — пронзительная история женского батальона, которого к бою готовит капитан Пётр Михасев, в прошлом учитель физики. Это рассказ о подвиге молодёжи, заплатившей жизнью за спасение будущих поколений от фашизма.
Спектакль удостоился множества наград, в числе которых: "Приз главного редактора" Театральной премии МК, особое упоминание в списке "100 лучших спектаклей сезона 2023-2024" по версии Российской Национальной театральной премии и Фестиваля "Золотая маска", благодарность директора XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (Республика Беларусь). Также эта постановка была выбрана к показу экспертами фестиваля "Золотой Витязь" в ноябре 2025 года.
Спектакль "Не покидай меня" — о силе духа и любви к своей Родине — покажут 2 декабря в Липецке, а 5 декабря — в Москве, на сцене Московского театра Всеволода Шиловского (ул. Петровка, 17, стр.2).
