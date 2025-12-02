Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спектакль Красавец мужчина в Театре на Трубной: что скрывается за идеальной маской

Тайна безупречного облика: спектакль "Красавец мужчина" заставит задуматься о любви
Культура

9 и 26 декабря в Театре на Трубной спектакль "Красавец мужчина", постановка режиссера Дмитрия Астрахана.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина

Он — мужчина, которого невозможно не заметить: идеальная внешность, уверенность, шарм. Такой герой кажется воплощённой мечтой, но за безупречной оболочкой скрыт циничный манипулятор, живущий за счёт женских чувств. Он легко переступает мораль, подменяя любовь выгодой. Островский раскрывает вечный конфликт: слепая любовь и её разрушительные последствия.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
