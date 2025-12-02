Спектакль Красавец мужчина в Театре на Трубной: что скрывается за идеальной маской

Тайна безупречного облика: спектакль "Красавец мужчина" заставит задуматься о любви

9 и 26 декабря в Театре на Трубной спектакль "Красавец мужчина", постановка режиссера Дмитрия Астрахана.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина

Он — мужчина, которого невозможно не заметить: идеальная внешность, уверенность, шарм. Такой герой кажется воплощённой мечтой, но за безупречной оболочкой скрыт циничный манипулятор, живущий за счёт женских чувств. Он легко переступает мораль, подменяя любовь выгодой. Островский раскрывает вечный конфликт: слепая любовь и её разрушительные последствия.