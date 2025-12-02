Спектакль Красавец мужчина в Театре на Трубной: что скрывается за идеальной маской

9 и 26 декабря в Театре на Трубной спектакль "Красавец мужчина", постановка режиссера Дмитрия Астрахана.
Он — мужчина, которого невозможно не заметить: идеальная внешность, уверенность, шарм. Такой герой кажется воплощённой мечтой, но за безупречной оболочкой скрыт циничный манипулятор, живущий за счёт женских чувств. Он легко переступает мораль, подменяя любовь выгодой. Островский раскрывает вечный конфликт: слепая любовь и её разрушительные последствия.
Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.