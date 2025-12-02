Риз Уизерспун поразила дебютным романом о русском олигархе: детали сюжета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культура

Свой первый роман голливудская актриса Риз Уизерспун посвятила исследованию мира российского сверхбогатства. Книга "Уйти не прощаясь", написанная в соавторстве с Харланом Кобеном, сразу после выхода возглавила список бестселлеров The New York Times.

Риз Уизерспун
Фото: commons.wikimedia.org by Mingle MediaTV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Риз Уизерспун

Центральным антагонистом сюжета стал фиктивный русский олигарх Олег Рагоравич, один из "десяти самых богатых и замкнутых российских миллиардеров". По сюжету, он завлекает американского военного хирурга в свой роскошный мир на Рублёвке, чтобы та провела операцию его любовнице, скрывая при этом тёмные и опасные мотивы.

Рецензенты отмечают, что авторы сознательно выбрали эту провокационную тему. Издание Los Angeles Times указывает, что книга раскрывает мир, где "этика — всего лишь технические детали", а её герои — "безнравственные олигархи, склонные к дурному поведению". Действие разворачивается между Россией и Дубаем, создавая фон почти карикатурной роскоши.

Таким образом, литературный дебют Уизерспун оказался не просто детективным триллером, а сознательным обращением к образу русского олигарха как к символу глобального сверхбогатства, лишённого моральных ограничений. Успех книги уже порождает слухи о её возможной экранизации.

