Юбилейная Новогодняя Ёлка в Колонном зале Дома Союзов: возвращение легенды, объединяющей поколения

Москва готовится к событию, которое по праву можно назвать грандиозным. В самом сердце столицы — в Колонном зале Дома Союзов, рядом с Красной площадью, Александровским садом, Манежной площадью и Историческим музеем — с 24 декабря 2025 года по 10 января 2026 года будет организована Юбилейная Новогодняя Ёлка, посвящённая 90-летию первой Всесоюзной Ёлки, состоявшейся здесь в 1936 году.

Фото: Пресс-служба Юбилейной елки в Колонном зале Дома Союзов Дед Мороз и Снегурочка

Это была главная Ёлка страны — праздник, о котором мечтали миллионы. В советский период попасть сюда можно было только по особому приглашению. Тот счастливчик, который оказывался под сводами этого зала, надолго запоминал сияние огней, звонкий смех и то чувство, что с ним происходит настоящее чудо. Теперь легенда возвращается в обновлённом виде: открытом, доступном и таком же торжественном, сохранив атмосферу прошлого и добавив к ней яркие возможности театра с использованием ИИ. Неповторимую атмосферу праздника создадут артисты международного уровня, такие как участник акробатического шоу в Лас-Вегасе Илья Соловьев, актер "Ленкома Марка Захарова" Лев Горячев, участник шоу "Музыкальная интуиция" на ТНТ Семен Желнеровский и другие. Композитор — член Союза композиторов России, композитор легендарного спектакля "Аленький цветочек" театра "Кремлевский балет" Владимир Купцов.

Гостей праздника встретит великолепная одиннадцатиметровая ель, украшенная пятью тысячами игрушек и разноцветных огней. Сияние гирлянд подчеркнёт величие пространства, где каждая колонна — свидетель событий, ставших частью культурной памяти страны.

Организаторы тщательно воссоздают атмосферу первой Всесоюзной Ёлки, используя аутентичные декорации, исторические и современные костюмы, световые мотивы 1930-х годов, симфонический оркестр "Новая Эпоха", который исполнит музыку, знакомую нескольким поколениям. На этом фоне — яркий современный спектакль, в который органично вплетены новые персонажи и 3D-технологии.

На сцене появится ИИ "Звездочка", она же аватар, отважные герои семейной новогодней истории — Потешник и Улыбочка, которые побеждают цифровых вредителей Мистера Сбоя, Мистера Спама и Мистера Схлопа. Представление создаёт эффект "живого участия": ребёнок становится соавтором сказки.

Перед началом спектакля пространство Колонного зала превратится в атмосферу Арктики. Детей и взрослых ждут ледяные фотозоны, снежное иглу, тематическое кафе с северными угощениями, праздничная ярмарка. На парадной площади развернутся гуляния с артистами-акробатами, ростовыми персонажами и настоящими санями Деда Мороза, которые будут катить по кругу под веселое настроение зрителей. Особенным моментом станет встреча с 12 традиционными российскими Дедами Морозами из разных регионов страны — от Калининграда до Камчатки.

И конечно, какая детская елка обходится без подарков? Для детей подготовлены эксклюзивные подарки с запоминающимися игрушками о юбилейной ёлке: Светлая Звездочка, Улыбочка и Потешник. Стоит мешочку лишь чуть приоткрыться — и наружу вырываются характеры, эмоции и маленькие чудеса: Светлая Звёздочка — как первый огонёк праздника, Улыбочка — тёплый смех, который спасает любой день, Потешник — храбрость и веселье, готовые вернуть радость в самый неожиданный момент.

Юбилейная Ёлка в Колонном зале — это не просто большое шоу. Это культурный мост между эпохами, который бережно соединяет детство разных поколений. Здесь когда-то стояли бабушки и дедушки нынешних школьников, здесь звучал смех их родителей, и теперь этот опыт могут пережить их дети. Преемственность стала главной идеей праздника: уважение к прошлому, к семейным историям и к ценностям, которые не теряют актуальности.

Организаторы отмечают: задача праздника — не только развлечение. Спектакль рассказывает о дружбе, храбрости, честности, умении сохранять тепло в сердце, о смелости делать добро. Образовательная миссия вплетена в события спектакля так же органично, как музыка или хореография.

Всего за праздничный период Юбилейная Ёлка примет около 25 тысяч гостей, превращая Колонный зал в место силы, света и семейной радости. Каждый зритель окажется не просто на новогоднем представлении, а внутри живой истории, которая продолжается уже девять десятилетий.

Что говорят сами участники проекта об этом грандиозном событии?

Ирина Гурницкая, автор идеи и продюсер "Юбилейной Ёлки в Колонном Зале", генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта":

"Мы хотели восстановить дух самой первой Ёлки — той, которая стала легендой для всей страны. Главная тема нашего праздника — почтение к истории и передача традиций. Когда бабушка говорит внуку: "Я тоже приходила сюда в твоем возрасте”, — рождается редкое чувство общности. Это и есть новогоднее чудо, которое не подделать никакими эффектами".

Олег Грисевич, сценарист, член Московской городской организации союза писателей России:

"Для нас важно, чтобы ребёнок не просто увидел чудо на сцене, а почувствовал: волшебство в нём самом. Юбилейная Ёлка даёт ощущение сопричастности: "Я это сделал. Я помог героям”. Это переживание дети хранят всю жизнь".

Майя Мир, директор оркестра "Новая Эпоха":

"Колонный зал обладает особой акустикой. Каждая нота здесь звучит, как молитва о светлом. Когда музыка, история и детская вера в чудо встречаются в одном пространстве рождается действительно незабываемое действие".

Юбилейная Новогодняя Ёлка в Колонном зале Дома Союзов — праздник, который возвращает ту самую атмосферу большого семейного чуда. Это событие уровня Кремлёвской Ёлки, но подготовленное с особой теплотой и камерностью.

В декабре и январе двери легендарного зала на Большой Дмитровке откроются для тысяч семей — чтобы подарить им праздник, где прошлое живёт рядом с будущим, а чудо становится частью каждого, кто входит под сверкающие огни новогодней ели.